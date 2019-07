Buchauer feiern acht Lebensjahrzehnte

Der Jahrgang 1939 Bad Buchau/Kappel hat sein 80er-Fest gefeiert. Der Rahmen war klein gehalten, denn in den vergangenen Monaten hatten die Jubilare einige Tote aus den eigenen Reihen zu beklagen, denen in den Sonntagsgottesdiensten gedacht wurde. Mit großer Wiedersehensfreude wurden besonders die Auswärtigen begrüßt, teilweise von weit her angereist. Immer wieder war an den beiden Tagen der besondere Zusammenhalt der Jahrgänger spürbar. Auch wenn nicht alle – aus familiären oder gesundheitlichen Gründen – teilnehmen konnten, war es ein sehr gelungenes Fest und es wurde der Wunsch nach einer baldigen Wiederholung laut. Für den Herbst planen die 39er einen Ausflug an den Bodensee.