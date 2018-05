Bronzezeitliche Priesterin spricht über Religion und Kult

Das Thema „Religion“ steht am Sonntag, 27. Mai, von 12 bis 17 Uhr im Federseemuseum Bad Buchau im Fokus. Dies ist die zweite Veranstaltung einer neuen Reihe, die das Federseemuseum in dieser Saison anbietet und facettenreich vermitteln möchte. Dabei wird am „Thementag“ ein Aspekt aus der Dauerausstellung herausgestellt. Das „Spotlight“ richtet sich auf einzigartige Originalfunde und faszinierende Details, die im Kontext mit 15 000 Jahren Leben am Federsee aufbereitet werden.

Rosemarie Stadler ist Expertin in puncto Religion und Kult der Bronzezeit. Als Living-History-Darstellerin agiert sie im bronzezeitlichen Gewand einer Priesterin, das sie nach eigens recherchierten historischen Vorlagen hat anfertigen lassen. Mit ihr begeben sich die Besucher auf eine kulturhistorische Spurensuche: von der Bedeutung göttlicher Schiffe und dem ewigen Kreislauf der Sonne, über den „Wasservogel“, prominentestes Beispiel religiöser Symbolik, bis hin zur Interpretation von Speichenrad und Radkreuz.

Einzigartige Exponate, die in der neuen Dauerausstellung zu sehen sind, binden die Besucher dabei in ein weitgespanntes religiöses Spektrum ein, das für den Glauben und die Wurzeln heutiger Religion eine wichtige Rolle spielen.

Wie jeden Sonn- und Feiertag können die Besucher von 13.30 bis 16.30 Einbaum fahren, Speer schleudern oder Stockbrot am Lagerfeuer backen. Um 15 Uhr sind alle eingeladen, sich einer kostenlosen Führung durch das archäologische Freigelände anzuschließen.