Brass & Friends – Big Band trifft auf Brassband Sound

Die „Brass Band Oberschwaben-Allgäu“ veranstaltet gemeinsam mit der Big Band „Friends Connection“ am Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr im großen Kursaal Bad Buchau ein Begegnungskonzert. So werden die für eine typische Brass Band majestätischen Einleitungen, rhythmisch interessant gestalteten Abschnitten und ungewöhnlichen Taktarten, mit jazzigen Akkorden der Big Band im zweiten Konzertteil ergänzt.

Die 1992 gegründete Brass Band Oberschwaben-Allgäu ist eine der ersten Brass Bands, die in Deutschland entstanden ist. Die 30-köpfige Band hat sich seither zu einer festen Größe in der süddeutschen Blechbläserszene entwickelt und belebt seit Jahren mit ihrem Dirigenten Markus Thaler die Musiklandschaft. Dagegen ist „Friends Connection“ noch relativ neu auf den Bühnen vertreten. Die Big Band interpretiert Hits und Klassiker der Jazz-, Rock-, Pop- und Filmmusik in fetzigem Big-Band-Sound. Die Big Band steht unter der musikalischen Leitung von Simon Föhr und wurde von ihm gemeinsam mit dem befreundeten Schlagzeuger Reiner Deeng im Jahr 2021 ins Leben gerufen. „Freuen Sie sich auf ein sehr abwechslungsreiches Konzerterlebnis mit einem konzertanten und unterhaltsamen ersten Teil der Brass Band Oberschwaben-Allgäu und auf einen schwungvollen und groovigen zweiten Konzertteil in klassischer Big-Band-Besetzung mit 13 Bläsern, Sänger und Rhythmusgruppe“, so der Dirigent.