Brandheiße Tricks und pfiffige Pfahlbauer

(sz) - Gleich zwei Veranstaltungen erwarten am verlängerten Wochenende Besucher des Federseemuseums: während an Christi Himmelfahrt Patrick Geiger von 13.30 bis 16.30 Uhr zeigt, wie Feuer entfacht wurde, packt Archäologe Eckard Czarnowski am 29. Mai von 10 bis 18 Uhr den Werkzeugkoffer der Pfahlbauer aus.

Dabei führt er ganz praktisch vor, wie geschickt und erfindungsreich die steinzeitlichen Menschen waren. Denn wegweisende Erfindungen vom Rad bis zu Werkzeugen wie Sichel oder Messer gab es schon vor tausenden von Jahren und finden sich als Artefakte in den Pfahlbausiedlungen. Vom Kupferbeil bis zu Geweihwerkzeugen gibt Herr Czarnowski verblüffendes Wissen über Nutzung und Herstellung dieser genialen Hilfsmittel preis. Zugleich ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht, wenn gemeinsam erkundet wird, ob es schon vor 5000 Jahren einen „Heißkleber“ gab oder welches Material schärfer als Schere oder Messer ist.