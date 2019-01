Bodenständig, echt – aber im Seniorenalter

Natur, die Innenstadt, Genuss und Gastronomie sind besonders wichtig, um die Marke „Bad Buchau“ für den Tourismus zu schärfen. Zu dieser Erkenntnis kommen die Buchauer selbst, die sich nun zur ersten Bürgerwerkstatt Tourismus getroffen haben. Die neue Buchauer Marken- und Tourismuskonzeption soll nämlich nicht fernab am Schreibtisch entstehen – sondern ganz konkret vor Ort, im offenen Austausch mit den Bürgern. Und so rauchten am Mittwochabend im Kurzentrum gehörig die Köpfe, wurde lebhaft und mit viel Lust diskutiert.

Wäre Bad Buchau eine Person, wäre sie dann authentisch, bodenständig und urschwäbisch wie Winfried Kretschmann? Klug und geerdet wie Frank Elstner? Oder doch etwas jünger? Vielleicht auch eine Frau, etwa wie Schauspielerin Michaela May mit ihrer sympathischen Natürlichkeit? Die Fragen, mit denen die Marketingfachleute Alexander Seiz und Pia Wehling die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt konfrontierte, hatten es ganz schön in sich – und die Bürger antworteten mit viel Witz, Fantasie und Kreativität.

Die Marke mitgestalten

Viereinhalb Stunden hatten sich die Mitarbeiter des Büros Kohl & Partner zusammen mit den Teilnehmern Zeit genommen, sich über Vorstellungen auszutauschen, Ideen und Visionen zu entwickeln. Mehr als 30 Buchauer waren gekommen, darunter hauptsächlich Vertreter touristischer Einrichtungen, von Gastronomie und Gemeinderat, vereinzelt aber auch ganz normale Bürger mit dem Wunsch, mit zu helfen und mit zu gestalten. Auch Bürgermeister Peter Diesch und die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information mischten sich unter die Teilnehmer.

Für sie ging es nach Zahlen, Fakten, Praxisbeispielen und der Darstellung touristischen Trends zunächst in Arbeitsgruppen. Im kleinen Kreis war Raum, um in der Diskussion mehr in die Tiefe zu gehen: Was sind die Besonderheiten unserer Stadt? Welche Werte vertreten wir? Wo liegen Stärken und Schwächen? Und nicht zuletzt: Welche Persönlichkeit könnte Bad Buchau darstellen?

Mit dieser Frage tasteten sich die Marketingfachleute aus Schwäbisch Gmünd langsam an das Selbstbild der Buchauer heran. Eines wurde dabei aber ganz schnell klar: Mit dem Selbstbewusstsein könnte es besser stehen. Dabei hatten Seiz und Wehling zu Beginn gezeigt, dass die Stadt den Vergleich zu den benachbarten Kurstädten nicht scheuen muss, teilweise sogar bessere Zahlen vorlegt. Mit der Bäderstraße oder der Oberschwaben-Tourismus GmbH sei Buchau bereits sehr gut vernetzt.

Dennoch sehen die Buchauer freilich noch einiges an Handlungsbedarf. Das wird bei der nächsten Aufgabe deutlich. Nachdem die Teilnehmer die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit besprochen haben, verteilen Seiz und Wehling blaue Klebepunkte, jeweils sechs für jeden Teilnehmer. Sie sollen auf einem Plakat verschiedenen touristischen Themen zugeordnet werden, die den Teilnehmern besonders am Herzen liegen: Genuss und Gastronomie etwa, Natur, Wandern, Wohmobil oder Events. Pro Feld dürfe jeweils nur ein Punkt vergeben werden, erklärt Seiz die Spielregeln. Ganz schön knifflig. Nach und nach ergibt sich aber ein klares Bild. 22 Punkte verteilen sich auf das Feld „Natur“, dicht gefolgt von „Innenstadt“ und den dritten Rang teilen sich „Genuss und Gastronomie“ sowie „Ruhe und Entschleunigung“.

Doch Seiz will es genau wissen: Warum kleben nur 14 Punkte am so wichtigen Feld „Gesundheit“? „Mir Buchauer send älle gsond“, scherzt eine Teilnehmerin. Es gebe einfach wenig Berührungspunkte zu dem Thema. Seiz hört aber auch heraus, dass die Buchauer den Bereich dem Gesundheitszentrum Federsee überlassen. Das sei „ein starker Player“, der es schon richten werde. „Aber um das Thema Innenstadt muss man sich gemeinsam kümmern.“ Seiz sammelt, hakt nach, hinterfragt, forscht nach den Ursachen für diese oder jene Meinung. Nur mit Bewertungen hält sich der Marketingexperte zurück. „Ich will alles verstehen, ich will Bad Buchau verstehen.“

Und am Ende des Abends scheinen die Marketingfachleute hier zumindest einen Schritt weiter gekommen zu sein. Die Voraussetzungen in Bad Buchau seien eigentlich ganz gut, nicht umsonst besuchen jährlich 300 000 Tagestouristen die Stadt, zieht Seiz Bilanz. „In Bad Buchau fehlt einfach noch die Idee, alles zusammenzubringen und auch zusammenzuwirken.“ Doch die Stimmung an diesem Abend sei großartig gewesen: „Sensationell – so viel Engagement!“

Eine gute Grundlage also für die zweite Bürgerwerkstatt am 10. April. Bis dahin haben auch die Teilnehmer noch reichlich Stoff zum Nachdenken. „Erschreckend, dass alle Bad Buchau als ältere Person gesehen haben“, fasste ein Bürger zusammen. „Hier besteht Handlungsbedarf.“ Vielleicht geht es doch ein bisschen jugendlicher und frischer als ein 76-jähriger Frank Elstner.