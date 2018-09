Blutspender werden geehrt

Fleißige Blutspender ehren Stadt und DRK-Ortsverein in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag, 2. Oktober, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Bad Buchau. Als weitere Tagesordnungspunkte sind aktuelle Berichte und Verschiedenes, eine Bürgerfragestunde, die Anschaffung neuer Parkautomaten (Auftragsvergabe), die Kanalumlegung Moorheilbad/Pflegeheim (Kostenaufteilung und Vereinbarung mit dem Landesamt für Denkmalpflege) und die Dachsanierung am Geräteschuppen Altes Dohlenried (Auftragsvergabe). Außerdem geht es um die Bürgermeisterwahl am 4. November. Hier möchte der Gemeinderat einen Termin für die öffentliche Versammlung zur Kandidatenvorstellung festlegen.