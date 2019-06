Blumenmotive im Zeichen des Jubiläumsjahrs

In Bad Buchau ist am Donnerstag, wie auch in Gemeinden im Federseegebiet, das Fronleichnamsfest gefeiert worden. Unter dem Thema „1250 Jahre Stift Buchau“ schmückten prächtige Blumenteppiche die vier Altäre des Prozessionsweges durch die Stadt.

Das Fest am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest ist auch das Hochfest des Leibes und des Blutes Christi. Und wegen der Realpräsenz Christi im Tabernakel wird die Hostie in der Monstranz durch die Straßen getragen. Vier blumenreich geschmückte Altäre, die ganz im Zeichen des anstehenden Jubiläums „1250 Jahre Stift Buchau“ standen, waren in Bad Buchau hergerichtet worden, jeder mit einem liebevoll gelegten Blumenteppich davor. Schon tags zuvor waren Blumen und Blüten gezupft und die aufgezeichneten Motive auf den großen Tafeln mit den Blumen ausgelegt worden. In aller Herrgottsfrühe wurden die Altäre aufgebaut.

Der erste Altar wurde wieder vom Marienheim-Team gestaltet und zeigte die selige Adelindis. Die Kindergartenkinder sangen dazu und hielten die Fürbitten. Der zweite Altar, gestaltet von der Familie Sandmaier und dem Familiengottesdienst-Team, zeigte die selige Adelindis beim Verteilen von Brot. Am dritten Altar, der wie immer vom katholischen Frauenbund hergerichtet worden war, war ein Kreuz umgeben von Ähren, Trauben, Brot und Fischen zu sehen. Aus dem Stiftswappen waren Sonne und Mond als Zeichen für das Licht der Welt einbezogen. Mitglieder der Feuerwehr von Jugend-, Alters- und Einsatzabteilung verlasen die Fürbitten. Der vierte Alter bei der Stiftskirche, gestaltet von der Kolpingsfamilie, zeigte Jesus in einem Boot auf dem Federsee, der das Segel fest in der Hand hält. Die Fürbitten wurden von der Kolpingsfamilie verlesen.

An jedem Altar erhielten die Gläubigen von Vikar Josef Laupheimer den Segen Gottes. Musikalisch wurde die Prozession von der Stadtkapelle, die auch schon zur Tagwacht aufgespielt hatte, begleitet. Angeführt wurde die Prozession von der Festreitergruppe der Blutreiter. Gruppierungen und Vereine waren mit Fahnenabordnungen vertreten, gefolgt von einigen hundert Gläubigen.

Vikar Laupheimer bedankten sich für die rege Teilnahme und er dankte denen, die zum Gelingen des Fronleichnamstags beigetragen haben. Wie in Vorjahren wurde nach der Prozession zum geselligen Beisammensein ins Bischof-Sproll-Haus eingeladen. Der Frühschoppen wurde vom Cyprianus-Chor bewirtet. Die Stadtkapelle unterhielt die Besucher.