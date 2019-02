Blues und Boogie im Goldenen Saal

Thomas Scheytt aus Freiburg, zweifacher Gewinner des German Blues Award 2015, in unmittelbarer Konzertnähe wie im Goldenen Saal Bad Buchau zu erleben, ist ein Ereignis besonderer Art. Für sein phänomenales Können als Solopianist und seine Ausstrahlung hat ihn das Publikum im fast ausverkauften Saal frenetisch gefeiert.

Die Zeit um 1930 und 1940 ist die Epoche, in der sich Scheytt vornehmlich bewegt. Zum Einhören für die Gäste und zum Einspielen für sich selbst am Flügel stellte er ein Improvisationsstück vor, das er schalkhaft „Ein Vorfrühlingssonntag in Bad Buchau“ titulierte.

Melodische Aspekte und typischer Boogie-Woogie-Sound gingen mit leicht angedeuteter rhythmischer Basis eine gehörgefällige Verbindung ein. Als Zuhörer spürte man, wie sehr der Pianist mit dem Wesen von Boogie und Blues verbunden ist. Leicht von der Hand gehende Technik und aussagekräftige Ausgestaltung mit herrlich leuchtenden Umrankungen des immer wieder auftauchenden Themas bereiteten bereits zu Beginn des Konzerts Staunen und Verwunderung.

„Blues kommt ursprünglich von Stimme und Gitarre und hat erst danach das Klavier erobert“, betonte Scheytt in seiner Moderation. Doch seit den 1930er-Jahren sei der Blues aus der einschlägigen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Den typischen Blues-Sound bereicherte Scheytt als vielgefragter Preisträger mit einer Unzahl silbern klingender Verzierungen. Nicht wenige der Zuhörer im fast ausverkauften Saal verfolgten dies und nickten und wippten im Rhythmus mit.

Vor allem beim sich anschließenden Boogie in seinem unvergleichlich mitreißenden Sound mussten viele Konzertbesucher ihr Verlangen zügeln, den Rhythmus durch stetes Mitklatschen zu unterstreichen. Was Scheytt aus Tempo, Melodie und Rhythmus als Gesamtkunstwerk zauberte, war auch mehr als verlockend: Es berührte wohl jeden Gast auf seine ganz persönliche Weise, zumal auch der Improvisationsfreude des Pianisten keine Grenzen gesetzt waren.

Obwohl von der Kirchenmusik kommend, glaubte man dem Interpreten, dass er sich im Lauf der Jahre in den Boogie und vor allem in den Blues verliebt hat. Diese Kombination von klaren Strukturen der linken Hand als Begleitbaustein mit unendlich variantenreichen Trillern und Umrankungen des Themas im melodiösen Bereich kennzeichnet seine meisterhafte Musizierkunst. Dies zu zeigen, bereitet auch dem Pianisten mit Körpersprache und Lächeln im Gesicht spürbar Vergnügen.

Zur Zeit des Blues ist auch der Ragtime entstanden. So passte der „Karussell-Ragtime“ mit seiner melodisch klar und feinsinnig ausgearbeiteten Thematik bestens in das musikalische Feld des Konzerts. Heimatverbunden wie Scheytt ist, wollte er mit seinem „Flower-Street-Express“ im typischem Boogie-Rhythmus seinen Mitbewohnern in der Blumenstraße in Freiburg eine Freude bereiten. Wie dieser Wunsch angekommen ist, war jedoch nicht klar zu erfahren. Anders jedoch ein Sonnenaufgang, mit dem der Pianist als gelernter Organist musikalisch den erwachenden Tag beschreibt.

„Den Boogie gibt es nicht nur in Chicago,“ erzählte Scheytt, „auch in einer Beethoven-Sonate gibt es Passagen, die ganz offensichtlich an den Boogie-Sound erinnern“. In Bad Buchau jedoch stellte er mit „Georgia on my mind“ die Verbindung zum typischen Umfeld dieses Musikgenres her. Ein klanglich überschäumender Boogie-Woogie aus dem reichen Schatz mitreißender Eigenkompositionen rundete beifallsumrauscht das Programm ab. Zwei Tanzpaare aus dem Publikum unterstrichen dabei mit passenden Figuren den Kern und die Faszination dieser Musikrichtung.

Dass sich Scheytt danach nicht ohne Zugaben, auch in Form eines bekannten Gospelsongs, verabschieden durfte, versteht sich von selbst. Ein frenetisch umjubelter Abend nach zwei Stunden als Piano-Solo der absoluten Meisterklasse sorgte danach noch für viel begeisterten Zuspruch.