Bitter will „ungewöhnliche Wege“ gehen

„Gestalten und nicht nur verwalten“ nennt Dr. Georg Bitter sein Motto. Der 61-jährige Unternehmer tritt als einer von zwei Bewerbern bei der Bürgermeisterwahl am 10. Februar in Kanzach an. Der gebürtige Recklinghauser wohnt seit zehn Jahren mit seiner Lebensgefährtin in Bad Buchau.

Ausgerechnet gegen den scheidenden Amtsinhaber in Kanzach, Erwin Hölz, ist Bitter bei der Bürgermeisterwahl in Unlingen haushoch unterlegen. Als Handicap bei der Wahl in Kanzach sehe er das nicht: „Das sind völlig unterschiedliche Gemeinden und Fragestellungen.“ Die Arbeit als Bürgermeister reize ihn nach wie vor – aber nur in der Region. Die ehrenamtliche Position in der Kleingemeinde Kanzach habe den Vorteil, dass er sein Mediendienstleistungsunternehmen fortführen könne: „Ich würde einen Teil meiner Aufträge delegieren oder abgeben.“ Die Aufwandsentschädigung jedenfalls sei nach Steuer „nicht auskömmlich“. Die beträgt für Kommunen bis 500 Einwohnern – knapp darunter liegt Kanzach – zwischen 864 und 1710 Euro. Länger als eine Amtszeit, also acht Jahre, stünde er aus Altersgründen nicht zur Verfügung.

Bachritterburg als Chefsache

In dieser Zeit möchte Bitter aber die Möglichkeiten, welche die Gemeindeordnung vorgibt, „optimal nutzen“ und auch „ungewöhnliche Wege beschreiten“. Zur Chefsache wolle er dabei die Bachritterburg machen, gewissermaßen das Wahrzeichen von Kanzach. Die werde zwar von einem sehr intelligenten Mann geleitet, werde bislang aber „nicht so optimal vermarktet wie man könnte“. Die Bachritterburg verkaufe sich unter Wert. Es gehe auf Dauer nicht an, dass eine so kleine Kommune laufend so hohe Kosten, jährlich um die 70 000 Euro, dafür stemmen müsse – das Geld fehle für andere Investitionen. Bitter schlägt eine Finanzierung über Sponsoring vor. Für Schulen solle ein Konzept entwickelt werden: Geschichte zum Anfassen. Überhaupt gebe es in der Region „zu viel Nebeneinander an Museen“ und insgesamt einen Nachholbedarf in der Vermarktung: „Die Initiativen wurschteln zu sehr vor sich hin.“ Hier müssten die Energien gebündelt, eine engere Zusammenarbeit angestrebt werden. Dem Bürgermeisterkandidat schwebt vor, eine Museumsstraße mit gemeinsamer Strategie zu etablieren.

Hohe Priorität hätte für Bitter auch das Thema Abwasser. Der Zuschussantrag für Sanierungsmaßnahmen sei angeblich zu spät gestellt worden: „Das ist unverständlich, warum das solange vor sich hergeschoben wurde“. Schließlich handle es sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, bei der sich auch die Haftungsfrage stelle. Durch eine Verteilung auf mehrere Haushaltsjahre könnten die hohen Kosten gestemmt werden.

Auf Vordermann gebracht werden müsste nach Ansicht Bitters auch der Internetauftritt der Gemeinde, der völlig veraltet sei und aktuell nicht einmal einen Hinweis auf das 850-Jahre-Jubiläum Kanzachs in diesem Jahr enthalte. Für die Ortschronik, die vom ehemaligen Kanzacher Bürgermeister Rudolf Obert erstellt werde, könnten ebenfalls Sponsoringpartner aus der Wirtschaft gesucht werden: „Der Erlös wird sonst nicht ausreichend sein.“. Bitter würde seinerseits seine Unterstützung anbieten: „Ich komme ja aus dem Verlagsbereich.“ Bis 1996 war er im väterlichen Verlag tätig, in dem die deutsche Erstausgabe von Tolkiens „kleinem Hobbit“ erschien.

Im Wohnbaubereich müsse Kanzach „aufpassen, dass man nicht abgehängt wird“, fordert Bitter. Dafür seien attraktive Bauplätze nötig, die man mit dem Slogan „Wohnen im Schatten der Burg“ vermarkten könnte. Zur Attraktivität der Wohnlage für junge Familien gehöre schnelles Internet, wofür die Voraussetzungen geschaffen werden müssten.

Ein Anliegen Bitters wären regelmäßige Bürgerversammlungen: „Man muss die Leute bei bestimmten Projekten mitnehmen und es ihnen erklären.“ Dadurch würde wieder mehr Interesse an Kommunalpolitik geweckt werden. Aus Gesprächen mit Kanzacher Einwohnern äußert Bitter den Eindruck: „Die Öffnungszeiten des Rathauses scheinen mir nicht bürgerfreundlich zu sein.“ So müssten auch Vormittagstermine möglich sein: „Die Zeit kann ich erübrigen.“ Die Bürger hätten den Anspruch, dass sich ihr Bürgermeister für ihre Belange einsetze. Außerdem wolle er für schnellere Bearbeitungszeiten sorgen: „Ich arbeite effizient und pünktlich.“ Zudem verfüge er über gute Kontakte zu Mandatsträgern und politisch Verantwortlichen.

Seinen Mitbewerber aus Bad Buchau kennt Bitter übrigens von gemeinsamen Wanderungen mit dem Schwäbischen Albverein. Außerdem zählt Bitter Lesen, Musikhören und Konzertbesuche zu seinen Hobbys. Er ist Mitglied im Kreis- und Bezirksvorstand der CDU.