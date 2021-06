Bischof Gebhard Fürst besucht Bad Buchau

Das Jahr 2020 hätte für Bad Buchau zum Festjahr werden sollen. Doch das Coronavirus machte den Plänen zum Stadt- und Stiftsjubiläum einen Strich durch die Rechnung. Doch zumindest der im Jubiläumsjahr geplante Festgottesdienst soll nun nachgeholt werden – mit Bischof Gebhard Fürst, der am Sonntag, 13. Juni, Bad Buchau besucht.

770 gründete Adelindis mit ihrem Mann, dem fränkischen Grafen Warin, ein Frauenkloster auf der Insel Buchau. 819 erteilte König Ludwig der Fromme, der Sohn Karls des Großen, dem Stift die Würde einer Abtei und stattete es mit Gütern und Rechten aus. Beide Anlässe griff die Kirchengemeinde St. Cornelius und Cyprian in einem Jubiläumsjahr auf, das im September 2019 mit dem Patrozinium begann und coronabedingt jäh unterbrochen wurde. Doch den für 5. Juli 2020 geplanten Festgottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst holen die Buchauer nun am Sonntag nach. Bei gutem Wetter feiern die Gläubigen ab 10.15 Uhr vor der Stiftskirche mit Begleitung der Stadtkapelle, bei schlechtem Wetter in der Kirche mit dem Gesang der Schola des Stiftschors.

Nach der Messe in die Krypta

Bischof Fürst besucht nach der Messe die Krypta der Stiftskirche, die noch aus dem Vorgängerbau stammt und in der die Ordensfrauen die Reliquien der Kirchenpatrone Cornelius und Cyprian aufbewahrten. Vor gut 1200 Jahren – in der Zeit der Erhebung zur Abtei – kamen sie nach Buchau. Das Benediktinerinnenstift zählte zu den frühesten Frauenklöstern nördlich der Alpen. Im 13. Jahrhundert ging das Kloster in das freiweltliche Damenstift für den süddeutschen Ur- und Hochadel über.

Auf den Spuren des Mönches Hermann

Auf einem der Entdeckungswege um Bad Buchau, die die Kirchengemeinde im vergangenen Sommer trotz Corona eröffnen konnte, informiert sich Bischof Fürst schließlich über die Geschichte der Plankentalkapelle. Sie spielt eine wichtige Rolle in dem Hymnus „Salve Regina“ des aus Altshausen stammenden Reichenauer Mönchs Hermann. „Mit diesem Sonntag bekommt unser verlängertes Jubiläumsjahr einen weiteren Höhepunkt“, freut sich Pfarrer Martin Dörflinger.