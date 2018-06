Bis zu eine Million Euro für Buchauer Adelindis-Therme

Der Wirtschaftsausschuss des Landtags hat am Mittwoch einen Förderbetrag mit bis zu einer Million Euro für den Neubau des Eingangsbereiche der Adelindis- Therme in Bad Buchau freigegeben. Das teilt der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) mit, der selbst Mitglied des Wirtschaftsausschusses ist und an der Sitzung teilgenommen hat.

Erst vor wenigen Wochen hat Dörflinger gemeinsam mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Grath aus Heidenheim die Therme besucht und sich vor Ort über das Vorhaben und den Förderantrag informiert (SZ berichtete). Die Adelindis-Therme ziehe Besucher aus nah und fern an. Die erstklassigen Heilquellen stellten schließlich einen besonderen Schatz der Region dar. „Mit der Förderung werden sowohl die Attraktivität als auch die Wirtschaft unserer ländlich geprägten Region insgesamt gestärkt“, so Dörflinger. „Denn viele Arbeitsplätze sind direkt und indirekt mit dem Thermalbetrieb in Bad Buchau verbunden. Die Mittel wirken daher in vielfältiger Weise positiv.“

Das Gesundheitszentrum Federsee plant als neuen Eingangsbereich der Theme ein zweigeschossiges Gebäude mit neuen Räumen, einer Sauna im Obergeschoss und einem Dachgarten.