Betrunkener Autofahrer parkt Auto ein

Am Sonntag gegen 1.20 Uhr hat ein 31-Jähriger im betrunkenen Zustand versucht seinen VW Passat in der Mörikestraße einzuparken. Hierbei streifte er ein anderes geparktes Auto. Der alkoholisierte Mann ließ seinen VW mitten in der Hofeinfahrt stehen. Zuvor knallte er mehrfach die Autotür zu und ließ laute Musik abspielen. Durch den Lärm wurden Anwohner aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen konnten den 31-Jährigen an seiner Wohnadresse antreffen. Der Autofahrer zeigte sich kooperativ. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann weit über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der VW-Fahrer trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen den Verkehrsdelikten verantworten. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ungefähr 800 Euro. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.