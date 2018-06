Betrunkenen beraubt

Die Kriminalpolizei sucht nach einer Gruppe junger Männer, die am Donnerstag einen 22-Jährigen in Dürnau beraubt haben soll. Der junge Mann hielt sich dort bei einer Veranstaltung auf und geriet er mehrmals mit der Gruppe aneinander. Als er gegen 4 Uhr dann das Festzelt verließ, griffen ihn die Männer in der Nähe erneut an. Sie schlugen auf ihn ein und raubten seine Geldbörse. Dann flüchteten die Unbekannten. Der Beraubte beschreibt die Täter als fünf oder sechs junge Männer. Einer davon ist etwa 1,85 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hat blonde Haare und trug Jeans und ein blaues Shirt. Ein anderer aus der Gruppe trug einen roten Pullover. Mehr ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und sucht die Räuber (Hinweis-Telefon 0731/1880).