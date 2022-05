Betrunken verunfallt und abgehauen

Ein betrunkener 49-Jähriger ist am Samstagabend zwischen Bad Buchau und Moosburg von der Straße abgekommen und hat die Unfallstelle anschließend verlassen. Ein aufmerksamer Zeuge und ein verlorenes Kennzeichen brachten die Polizei auf seine Spur.

Auf Schotterweg weitergefahren

Die Riedlinger Polizei wurde am Samstag gegen 19.15 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass es zwischen Bad Buchau und Moosburg zu einem Unfall gekommen ist. Beim Eintreffen der Streife an der Unfallstelle, konnte diese nur noch das Kennzeichen des 49-jährigen Unfallfahrers feststellen. Aufgrund der Unfallspuren muss davon ausgegangen werden, dass der 49-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor und neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen kam. Dank dem Zeugen war bekannt, dass der Unfallfahrer auf einem geschotterten Weg weiter Richtung Vollochhof gefahren war.

Noch mehr auf dem Kerbholz

Durch eine schnell eingeleitete Suche durch die Polizei konnte der 49-Jährige dann schließlich mit seinem verunfallten Dacia in Rennhardtsweiler, Landkreis Sigmaringen, kontrolliert werden. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Außerdem hatte er am Nachmittag im Bereich des Polizeipräsidium Ravensburg weitere Unfälle verursacht, bei denen er davon gefahren war, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 49-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Unfallfahrer musste Blut abgeben und sieht nun diversen Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Der Gesamtschaden beträgt bei diesem Unfall 800 Euro.