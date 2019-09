Gleich zwei Berauschte hat die Polizei am Sonntag in Bad Buchau aus dem Verkehr gezogen.

So stoppten die Polizisten am Sonntag gegen 22 Uhr in Bad Buchau einen VW. Sie hatten den Verdacht, dass ich der 22-jährige Fahrer unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Ein Test bestätigte dies, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste.

In Bad Buchau zogen die Polizisten auch einen weiteren berauschten Autofahrer aus dem Verkehr, ebenfalls ein 22-Jähriger. Bei ihm fand die Polizei zudem eine Kleinmenge Marihuana. Auch dieser Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und das Auto stehen lassen.

Gefahr für sich und andere

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der berauschte Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness. Für motorisierte Tretroller-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Ab 0,5 Promille (ohne Ausfallerscheinungen) begeht der Verkehrsteilnehmer eine Ordnungswidrigkeit. Das bedeutet: Regelbußgeld 500 Euro, ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg. Ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor. Eine Straftat ist in der Regel auch verwirklicht, wenn der Roller mit 0,3 Promille gefahren wird und sich beim Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigen. Für Fahranfänger und Fahrer unter 21 Jahren gilt in der Probezeit die 0,0-Promille-Grenze. Sie dürfen also unter Alkoholeinfluss überhaupt nicht hinter den Roller-Lenker.