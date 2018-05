Benefizkonzert für schwerkranke Kinder

Schwerkranken Kindern sollen die Erlöse eines Benefizkonzerts am Sonntag, 6. Mai, in Dürnau zugute kommen. Beginn der Matinee ist um 10 Uhr in der Kirche St. Johannes der Täufer. Katja Sontheimer aus Dürnau, Sonja Scholz und Nadine Bösing spielen mit dem Akkordeon Werke von Pachelbel, Bach, Scarlatti, Haydn, Mussorgsky, Kölz und Angelis.

Katja Sontheimer, Sonja Scholz und Nadine Bösing studieren gemeinsam am Hohner-Konservatorium in Trossingen berufsbegleitend „Interdisziplinäres Akkordeon“ mit dem Hauptfach „Kammermusik“. Ihr aktuelles Programm, das von Übertragungs- bis hin zu Originalliteratur reicht, bietet ein breites Spektrum der Akkordeonmusik. Alle drei Spielerinnen leiten ein eigenes Akkordeonorchester und bilden selbst am Akkordeon, am Klavier oder auch an der Melodika aus. So leitet Katja Sontheimer aus Dürnau das Akkordeonorchester Oberes Risstal, Winterstettenstadt und ist Ausbilderin beim Akkordeonorchester in Riedlingen. Sonja Scholz leitet das Akkordeonorchester Uhldingen-Meersburg, Nadine Bösing das Jugendorchester der Vereinigung der Harmonika-Freunde Mannheim-Friedrichsfeld.

Die McDonald’s-Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen schwerkranker Kinder in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald-McDonald-Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwerkranker Kinder. Darüber hinaus fördert die McDonald’s-Kinderhilfe Projekte, die sich dem Wohlergehen von Kindern widmen.