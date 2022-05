Beim Malen eine Auszeit vom Alltag nehmen

„Kreativität macht glücklich“, so lautet das Motto eines neuen Angebotes im Haus des Gastes Bad Buchau mit der Dozentin Margitta Nagel. Das Angebot richtet sich laut Mitteilung an alle, die Lust auf eine Auszeit vom Alltag haben und an einem Samstagnachmittag in einer kleinen Gruppe etwas Neues entstehen lassen möchten. Einfach den Kopf ausschalten und der Kreativität freien Lauf lassen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Termin der Veranstaltung ist am Samstag, 14. Mai, von 14 bis 17 Uhr.

Die Gruppe malt Birken und erfreut sich an der beeindruckenden Struktur der Rinde, heißt es. Es sei demnach leichter als gedacht. Die Dozentin zeigt den Teilnehmern an einem Motiv, wie sie einen Birkenwald mit Acrylfarben auf Leinwand gestalten können. Das Werk könne nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden. Der Kurs ist auch für Anfänger geeignet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 19 Euro pro Person zuzüglich Materialkosten von sieben Euro. Schürzen werden gestellt.