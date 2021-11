Ein Unfall mit Sachschaden hat sich am Donnerstag in Bad Buchau ereignet. Gegen 7.45 Uhr parkte ein 58-Jähriger in der Straße Am Bahndamm mit seinem Daimler rückwärts aus. Dabei übersah er einen ebenfalls ausparkenden 41-Jährigen und dessen Mitsubishi. Die Fahrzeuge streiften sich seitlich. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 5000 Euro.