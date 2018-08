Bei Spiel und Spaß das Helfen lernen

Mehr als gut besucht ist das Ferienprogramm des Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzs in Bad Buchau gewesen. Mitglieder des Jugendrotkreuz hatten für die über 50 Kinder ein kurzweiliges und interessantes Programm vorbereitet.

Nach der Besichtigung des DRK-Vereinsheims mit Jugendleiterin Nadine Strahl ging es für die Kinder gleich richtig zur Sache. Sieben Stationen warteten auf die in mehreren Gruppen eingeteilten Teilnehmer. Übungen in Erste Hilfe durften dabei natürlich nicht fehlen. So durften die Kinder an einer Station nach Herzenslust Verbände anlegen, kleine Wehwechen mit Pflastern versorgen – und danach hatten die meisten Teilnehmer bis zum Ende der Veranstaltung verbundene Gliedmaße und reichlich Pflaster an den Fingern.

Einmal in einen Rettungswagen schauen war sicher auch ein Highlight für die Ferienkinder. Interessant, was hier an Gerätschaften und Inventar in so einem RTW (Rettungstransportwagen) steckt. Natürlich kam Spiel und Spaß auch nicht zu kurz, dazu trug auch die riesige Hüpfburg bei. Viel Wissenswertes rund um das DRK erfuhren die Teilnehmer natürlich auch.

Zwischendurch gab es Getränke, und Donuts konnten die Kinder sogar selbst nach ihrem Geschmack verfeinern. Gegen Ende des Tages warfen die Jugendrotkreuzler zudem den Grill an – und kaum waren die Grillwürste vertilgt, wurde ein Verkehrsunfall beim Freibad gemeldet: Ein Auto hatte einen Motorroller erfasst, so das Szenario, das die Jugendrotkreuz-Mitglieder unweit des DRK-Heims aufgebaut hatten.

Schnell war das Grillen vergessen und die ganze Kinderschar begab sich an den Unfallort beim Schwimmbad. Dabei konnten die Kinder hautnah miterleben wie erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungswagen funktionieren kann. Bereitschaftsleiter Mathias Winkler erklärte den Kinder fast jeden Handgriff der Ersthelfer in jeder Phase.

Bei der anschließenden Siegerehrung gab es eigentlich nur Gewinner und tolle Preise für die Teilnehmer.