Die jährliche Beckenreinigung in der Adelindis Therme in Bad Buchau beginnt in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Frühjahr sondern erst am Montag, 20. Juni. Nacheinander werden die jeweiligen Becken für die Reinigung gesperrt.

Voraussetzung für die totale Entspannung in der Adelindis Therme Bad Buchau ist die Erhaltung einer sauberen, reinen und gesunden Badelandschaft. Dafür ist die jährliche Beckenreinigung unverzichtbar. Die die beiden Außenbecken frisch renoviert sind, bleiben diese zugänglich. Die weiteren Becken sind nacheinander, wie folgt gesperrt: 20. Juni bis 24. Juni Sportbecken, 27. Juni bis 1. Juli Hallenbad, 4. Juli bis 8. Juli Thermalsprudelbecken im Saunabereich, 11.Juli bis 15. Juli Bewegungsbad.

Bei Fragen steht das Team der Adelindis Therme telefonisch unter 07582 / 80 01 395 zur Verfügung.