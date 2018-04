Beckenreinigung erfolgt wochenweise

Die jährliche Beckenreinigung in der Adelindis Therme beginnt am heutigen Montag. Nacheinander werden die jeweiligen Becken für die Reinigung gesperrt. Darauf weisen die Therme in einer Pressemitteilung hin. Die einzelnen Becken sind nacheinander, wie folgt gesperrt: Montag, 9., bis Freitag, 13. April, Außenbecken mit Wasserpilz, Montag, 16., bis Freitag, 20. April, Außenbecken mit Fontäne und Thermalsprudelbecken im Saunabereich, Montag, 23., bis Freitag, 27. April, Sportbecken, Montag, 14., bis Freitag, 18. Mai, Hallenbad, Montag, 11., bis Freitag, 15. Juni, Bewegungsbad.