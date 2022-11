Baustellenführung im Federseemuseum am 1. Dezember

Ende November wird das Team um Dachdecker Wolfgang Thiel aus Norddeutschland beginnen, im Federseemuseum von Bad Buchau eine Hausrekonstruktion der steinzeitlichen Siedlung „Taubried“ zu decken. Passend dazu wird am Donnerstag, 1. Dezember, um 15 Uhr eine Führung durch die Baustelle angeboten. Dabei wird Museumsleiter Ralf Baumeister die archäologischen Fakten rund um dieses Thema erläutern. Thiel zeigt, was beim Dachdecken mit Stroh beachtet werden muss.

Laut Pressemitteilung standen den Menschen während der Steinzeit nur wenige Materialien für die Dachdeckung zur Verfügung. Neben Rinde und Holzschindeln eignete sich vor allem Stroh, besonders der langhalmige Emmer. Schilf hingegen sei vor fünf- bis sechstausend Jahren am Federsee noch nicht in ausreichender Menge vorhanden gewesen. In den folgenden Zeiten prägten strohgedeckte Häuser die oberschwäbischen Dörfer. Allerdings verschwanden sie mit der verschärften Brandschutzverordnung ab dem 19. Jahrhundert immer mehr, sodass heute nur noch wenige Experten dieses uralte Handwerk beherrschen.