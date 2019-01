Das Gesundheitszentrum Federsee wird zur Großbaustelle. Gleich drei Großprojekte sollen hier – während des laufenden Thermenbetriebs – in nächster Zeit verwirklicht werden: ein moderner Thermeneingang, eine Seniorenwohnanlage mit Service-Wohnen und Tagespflege und der Nachfolgebau für das Pflegeheim Marienheim. Derzeit sind auf dem geschichtsträchtigen Boden aber vor allem die Ausgräber des Landesamts für Denkmalpflege zugange.

Es sind wohl gewaltige Erdmassen, die in den nächsten zwei Jahren auf dem Areal des Gesundheitszentrums Federsee bewegt werden. Doch im Moment läuft alles vergleichsweise gemächlich. Schaufel für Schaufel – und alles von Hand.

„Für unsere Verhältnisse ist das sehr grob“, Grabungsleiter erklärt Wolfgang Hohl. Während die Bauarbeiten für das neue Pflegeheim nebenan witterungsbedingt mehr oder weniger zum Erliegen gekommen sind, trotzt das Team des Landesamts für Denkmalpflege den frostigen Temperaturen. Zwei Grabungsarbeiter tragen in der Baugrube behutsam mit der Schaufel die schwarze Torfschicht ab, um die Seeablagerungen darunter, die Mudde, freizulegen. Denn erst hier wird es für die Archäologen richtig interessant: Im früheren Spülsaum des Federsees haben sich Überbleibsel bronzezeitlicher Siedlungen über Jahrtausende erhalten. Um diese archäologischen Schätze nicht zu gefährden, übernimmt ein zweites Team die feineren Arbeiten. Dafür steht immerhin ein beheiztes Zelt zur Verfügung – auch wenn die Tätigkeit in kauernder Stellung alles andere als gemütlich erscheint.

Sechs Grabungsarbeiter sind derzeit auf der Baustelle zugange, nach und nach soll das Personal dann aufgestockt werden, sagt Grabungstechniker Hohl. Helfende Hände sind dringend nötig. Den Archäologen steht für ihre Rettungsgrabung nur ein Zeitfenster bis Ende Juli zur Verfügung. Und die Zeit läuft.

Auch für die Stadt Bad Buchau. Bis 31. August schreibt das Sozialministerium die Umsetzung der neuen Landesheimbauverordnung vor. Das Marienheim entspricht dann baulich nicht mehr den neuen Vorgaben. „Es gibt aber gute Anzeichen, dass wir eine Betriebsverlängerung bekommen, wenn der Neubau gerade im Entstehen ist“, sagt Bürgermeister Peter Diesch. Und tatsächlich hat sich auf der Baustelle schon einiges getan. Die Fundamentpfähle sind bereits gesetzt. Die Baugrube wurde in Absprache mit dem Denkmalamt geteilt, damit die Arbeiten parallel zur Rettungsgrabung der Archäologen voranschreiten können.

Irmengardis löst Maria ab

Mit „Haus Irmengardis“ sei mittlerweile auch ein Namen für das neue Pflegeheim gefunden, sagt Walter Hummler, Geschäftsführer der Moorheilbad Buchau gGmbH, der die Baukosten mit 5,5 Millionen Euro angibt. Die in Nachbarschaft für 3,5 Millionen Euro geplante Seniorenwohnanlage soll „Lina-Hähnle-Haus“ heißen – und beide Neubauten sollen das Angebot des Gesundheitszentrums Federsee ergänzen. So sei ein Teil der 60 Pflegebetten als Kurzzeitpflegeplätze vorgesehen. Pflegebedürftige Angehörige von Reha-Patienten könnten so mit versorgt werden – ein Bereich, für den es in Süddeutschland enormen Bedarf gebe, so Hummler. Mit der Seniorenwohnanlage soll „im ländlichen Raum eine Versorgungskette“ geschlossen werden, erklärt Hummler: „Nicht alle werden von heute auf morgen pflegebedürftig und Paare werden auch nicht gleichzeitig pflegebedürftig.“ Für solche Fälle seien die 15 Wohnungen im „betreuten Wohnen plus“ gedacht, die ausdrücklich im Besitz der gemeinnützigen GmbH bleiben sollen, betont Hummler: „Die Wohnungen können nur gemietet werden und sollen nicht zu einem Renditeobjekt verkommen.“ Als „Schmankerl“ weise das Lina-Hähnle-Haus zudem einen beheizten Bademantelgang zur Therme auf.

Und wenn die ersten Senioren einziehen, wird sich wohl auch einiges bei der Therme tun. Für zehn Millionen Euro soll ein moderner Eingangsbereich in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz Teuchelweg entstehen, wobei das Land einen Zuschuss über eine Million Euro gewährt. Architektonisch sollen „regionale Aspekte“ integriert werden, erklärt Guido Klaiber, Leiter für Energie- und Gebäudemanagement. 3000 Quadratmeter bieten zudem Platz für einen Dachgarten mit Sauna, zusätzliche Ruheräume mit Liegen und einem Bistro.

Ob der Bau wie geplant bis Anfang 2022 fertiggestellt werden kann, hängt aber ebenfalls von der Archäologie ab. Man habe hier einen gewissen „Zielkonflikt“, räumt Geschäftsführer Hummler ein, fügt aber versöhnlich zu Archäologin Dr. Renate Ebersbach gewandt hinzu: „Bildlich sitzen wir aber im selben Einbaum.“