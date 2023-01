Bandscheibenball in Bad Buchau mit dem Andreas-Gabalier-Double „Tobi“

Nach einer langen coronabedingten Pause findet am Freitag, 10. Februar, der 34. Bandscheibenball in Bad Buchau statt. Das närrische Highlight im Kurzentrum wartet wieder mit einem Programm der Superlative auf, teilt das Gesundheitszentrum Federsee mit. Das neu zusammengestellte Organisationsteam konnte als Stargast das Andreas-Gabalier-Double „Tobi“ aus Germaring gewinnen. Des Weiteren wird es erstmalig einen Gruppenkostümwettbewerb mit Gewinnen geben.

Mit seiner „Volks-Rock’n’roll-2.0 Show“ habe sich das Double seit 2017 einen Namen gemacht und fülle ganze Volksfestzelte. Mit seiner Live-Gitarre sorge er für absolutes Gabalier-Feeling und Gänsehautmomente. „Wir freuen uns sehr, dass wir Tobi für uns gewinnen konnten und freuen darauf, dass er uns den Nummer-1-Hit ‚Hulapalu‘ schmettern wird“, sagt Kristina Ring, Leiterin Eventmanagement.

Durch den Abend führt Bernd Kohlhepp, der auch als seine Kultfigur „Herr Hämmerle“ auftreten wird. Abgerundet wird das Programm mit einer Lasershow des Feuerfuchses und weiteren Auftritten der Voltigiergruppe Ingoldingen, des Fanfarenzugs Sigmaringen und der Showtanzgruppe des FV Altheim. Nach dem Programm wird außerdem noch DJ Jürgen Lohr für Stimmung sorgen.

Erstmalig wird es in diesem Jahr einen Gruppenkostümwettbewerb geben. Anmelden können sich Gruppen mit einer Mitgliederzahl von fünf bis zehn Personen per Mail an marketing@gzf.de. Anmeldeschluss ist der 1. Februar. Die Gruppe sollte ein gemeinsames Motto repräsentieren und dieses am Anfang des Bandscheibenballs kurz auf der Bühne vorstellen. Im Laufe des Abends werden Stimmzettel verteilt, welche den Gewinner bestimmen werden.

Bei zu vielen Anmeldungen wird nach dem „Wer zuerst kommt, malt zuerst“-Prinzip entschieden. Die Erstplatzierten können eine Weinprobe mit Vesper in der Badstube gewinnen. Als zweiten Preis gibt es für jedes Gruppenmitglied Freikarten für die Adelindis-Therme. Wer das dritte Treppchen erklimmt, erhält ein Fünf-Liter-Bierfass von Schussenrieder beziehungsweise eine Magnumflasche Sekt.