Das Bad Buchauer Freibad und das Naturfreibad Uttenweiler sind bereit für die Badesaison und öffnen diese Woche ihre Pforten. Den Anfang macht das Uttenweiler Naturfreibad an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai. Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr. Das städtische Freibad in Bad Buchau ist ab Samstag, 1. Juni, bei guter Witterung für den Badebetrieb geöffnet. Auch bei etwas kühleren Temperaturen stehen Minigolfplatz und Kiosk für Besucher zur Verfügung. Wer sich bis 1 .Juni noch seine Saisonbadekarte sichern will, erhält eine Minigolfrunde gratis dazu. Karten sind ab sofort im Freibad erhältlich.