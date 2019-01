Bad Buchauerin wird Shoppingqueen bei VOX

In Gordanas Haarwelt in Bad Buchau steht am Montag das Telefon nicht mehr still. Auch per WhatsApp, SMS und persönliche Glückwünsche wird Gordana Apostoloska in ihrem Friseursalon zum Titel „Shoppingqueen auf hoher See“ gratuliert.

Die Bad Buchauerin hat an der VOX-Sendung mit Guido Maria Kretschmer teilgenommen und den Sieg davongetragen. Bei ihrer Shoppingtour durch Palma de Mallorca wurde sie von Schauspielerin Christine Neubauer begleitet und durfte für ihr Outfit mit dem Motto „Luftig, leicht, leger – das trägt Frau am Mittelmeer!“ 1000 Euro ausgeben.

Am Sonntagabend hatte die Bad Buchauerin volles Haus. Freunde, Familie, Presse und Fernsehen hatten sich bei ihr eingefunden. Alle wollten mit ihr zusammen Shoppingqueen schauen. Sie selbst habe die Hälfte der Sendung gar nicht mitbekommen, weil sie immer abgelenkt gewesen sei, erzählt sie. Sie wolle sich die Sendung später dann in aller Ruhe noch einmal anschauen.

Bisher nur wenig von der Welt gesehen

Zusammen mit drei weiteren Anwärterinnen war die Bad Buchauerin im Oktober auf Mittelmeer-Kreuzfahrt. In vier verschiedenen Städten durften die Frauen mit vier prominenten Begleiterinnen für 1000 Euro ein Outfit suchen. Die ganze Woche sei ein tolles Erlebnis gewesen, sagt Apostoloska, die von sich selbst sagt, dass sie noch nicht viel von der Welt gesehen habe. „Es war das Tollste, was ich je erlebt habe.“

Für die Kreationen von Guido Maria Kretschmer braucht man keinen Kleinkredit. (Foto: Britta Pedersen/Archiv / DPA)

Ein bisschen schwierig gestaltete sich der Anfang der Einkaufstour. Palma sei für sie eine fremde Stadt. Geschäfte, die man nicht kennt, und dann mit einer fremden Person einkaufen zu gehen, sei nicht einfach gewesen. „Bis wir zusammengefunden haben, war es schwierig“, sagt sie. Aber dann habe es prima funktioniert. Ein Problem war für sie auch, dass sie eine bestimmte Vorstellung von ihrem Outfit hatte.

Auftritt soll zur Stadt und zum Motto passen

Sie selbst steht eher auf Plingpling, was ihr während des Drehs den Spitznamen „Glitzerella“ eingebrachte. Im Oktober gab es aber auf Mallorca eher Herbstware und den Hippie-Style. „Hippie ist nicht so meins“, gibt sie zu. Nach einigem Hin und Her ließ sie sich dann doch auf ein Hippie-Outfit ein, schließlich sollte ihr Auftritt zur Stadt und zum Motto passen.

Für ihren Auftritt als Beachkönigin von Mallorca bekam sie viel Applaus und gute Bewertungen. „Der Guido hat super bewertet“, sagt die 47-Jährige. Er gab neun Punkte, auch wenn er der Meinung war, dass der Look nicht ganz perfekt für sie sei. Ebenso ihre Mitstreiterinnen, die voll des Lobes waren – „Du siehst umwerfend aus.“

Das Budget von 1000 Euro hat sie zusammen mit Schauspielerin Neubauer komplett auf den Kopf gehauen. Das teuerste Stück war die Sonnenbrille für 325 Euro. Am Ende hatte sie die meisten Punkte und den Titel „Shoppingqueen auf hoher See“ gewonnen.

Damals habe ich mich mit dem TV-Virus infiziert. Gordana Apostoloska

Die Bad Buchauerin freut sich über die vielen Glückwünsche, die auf allen möglichen Kanälen bei ihr eingehen. Am Montagmorgen habe ein weit entfernt wohnende Kundin bei ihr angerufen und gratuliert. Sie hatte extra wegen ihr die Sendung geschaut.

Allerdings gebe es im Netz auch negative Kommentare zu ihr und ihrer Teilnahme. Sie habe gar nicht gegen Kritik, sagt Gordana Apostoloska. Dem einen gefalle es, dem anderen eben nicht. Aber die Beleidigungen treffen sie dann doch. Wichtig ist ihr, dass ihre Kinder und die Familie hinter ihr stehen. „Und die sind stolz auf mich“, sagt sie. Das sei das Wichtigste.

Hauptrolle in der Sendung "Auf Streife" gespielt

Ganz unbekannt ist der Bad Buchauerin der Trubel beim TV nicht. Vor 25 Jahren war sie mit ihrer Familie beim Familienduell. „Damals habe ich mich mit dem TV-Virus infiziert“, sagt sie. Apostoloska empfindet es als total aufregend hinter die Kameras zu schauen. So war sie dann auch mehrmals als Zuschauerin bei „Geh aufs Ganze“ und beim „Glücksrad“, organisierte Fahrten in die Studios.

Vor drei Jahren besuchte sie „Ruck zuck“ mit ihren Mitarbeiterinnen. „Ein Betriebsausflug zu Oliver Geißen ist doch auch nicht schlecht, oder?“ fragt sie lachend. Sie spielte eine Hauptrolle in der Soap „Auf Streife“, was allerdings nicht so ihr Ding war.

Sieben Kilo bei „Get the fuck of my house“ abgenommen

Dann machte sie in der Sendung „Get the fuck of my house“ mit war mit 100 Personen in einem Haus eingesperrt. Nach zwei Wochen und sieben Kilogramm weniger habe sie aufgegeben, sagt sie. Als Zuschauerin ging sie zu „Der Preis ist heiß“ und landete in der Sendung als Teilnehmerin auf der Showbühne. Der Höhepunkt sei nun die Teilnahme bei Shoppingqueen gewesen.

Immer wieder bekäme sie Angebote, sagt die 47-Jährige. Sie nehme nicht alles an. Es müsse etwas sein, womit sie sich identifizieren könne und es müsse Niveau haben. Und dann ist sie ja auch noch Geschäftsinhaberin von Gordanas Haarwelt, wo es in den nächsten Wochen sicher kein anderes Thema als den Sieg bei „Shoppingqueen auf hoher See“ geben wird.