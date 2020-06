Bad Buchauer Gemeinderat tagt

Der Gemeinderat Bad Buchau trifft sich am Dienstag, 23. Juni, zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 18 Uhr in der Turnhalle der Federseeschule. Die Tagesordnung: Aktuelle Berichte und Verschiedenes, unter anderem Situation der Corona-Pandemie in Bad Buchau, Bekanntgabe von Grundstücksverkäufen und Zeitplan Sanierung Moosburger Straße; private Baugesuche; Benutzungs- und Beitragsordnung der städtischen Kindertageseinrichtungen; Bekanntgabe der Haushaltserlasse für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsplan und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe); Bescheid des Landratsamts zur Beteiligung an der Netze BW GmbH; Annahme von Spenden.