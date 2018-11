Bad Buchauer Feuerwehr sammelt Alteisen

Die Freiwillige Feuerwehr sammelt am Samstag, 10. November, in Bad Buchau und Kappel Alteisen. Beginn der Sammlung ist um 9 Uhr. Die Bevölkerung wird gebeten, das Altmaterial gut sichtbar an die Straße zu legen. Sollten größere Gegenstände abzuholen sein, sollten sie am Samstag ab 7.30 Uhr unter der Telefonnummer 07582/1227 angemeldet werden. Die Feuerwehr weist nochmals darauf hin, dass keine Kühlschränke und Gefriertruhen mitgenommen werden können, da sie FCKW beinhalten. Diese Gegenstände können bei einer Sperrmüllabfuhr mitgegeben werden.