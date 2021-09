Bad Buchauer Adelindis-Therme öffnet wieder

Ab Freitag, 1. Oktober, begrüßt die Bad Buchauer Adelindis-Therme Tagesbesucher wieder zum Baden, Entspannen und Saunieren. Mit Einschränkungen wird die Thermen- und Saunalandschaft wieder eröffnet. Aufgrund von Sanierungsarbeiten der beiden Außenbecken startet die Therme mit einer reduzierten Anzahl von Gästen, die sich über ein Reservierungsportal auf der Homepage anmelden müssen und es gibt angepasste Öffnungszeiten.

Modernisierungsarbeiten dauern länger

Seit fast elf Monaten ist die Adelindis-Therme für die Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen. Dies war zum Großteil der Corona-Pandemie geschuldet und zum anderen den Umbaumaßnahmen der beiden Außenbecken. Aus diesen Gründen hat die Adelindis-Therme nicht wie andere Thermen am 15. Juni ihre Türen geöffnet. „Trotz Einschränkungen wurde der Ruf nach einer Öffnung der Therme durch unsere treuen Gäste verständlicherweise immer lauter“, sagt Guido Klaiber, Geschäftsführer der Adelindis-Therme.

„Die laufenden Modernisierungsarbeiten sind doch sehr aufwendig, weshalb wir das Ziel der Fertigstellung, in der Winter-/Weihnachtszeit, trotz intensiver Anstrengung nicht erreichen werden. Daher haben wir uns dazu entschlossen, der Öffentlichkeit den Zutritt zur Adelindis- Therme – mit Einschränkungen – bereits früher zu ermöglichen als angedacht.“

Preisnachlass für die Besucher

Da die beiden Außenbecken nicht zur Verfügung stehen und es zu Lärmbelästigungen kommen kann, erhalten Besucher einen Preisnachlass auf den Eintritt (weitere Ermäßigungen sind ausgeschlossen). Der Besuch der Therme unterliegt der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg; aktuell gilt die 3G-Regel (geimpft/genesen/getestet). Der Impf- oder Genesenennachweis muss an der Thermalbadkasse vorgezeigt werden. Ein Schnelltest darf nicht älter sein als 24 Stunden, ein PCR-Ergebnis ist 48 Stunden gültig.

So kann man sich anmelden

Aufgrund einer reduzierten Besucherzahl ist für den Einlass in die Therme zwingend eine Anmeldung erforderlich. Das Reservierungsportal wird auf adelindistherme.easy2book.de unter dem Menüpunkt „Corona“ angeboten. Hier werden auch die Daten der Besucher zur Nachverfolgung erfasst. Kinder dürfen die Adelindis-Therme bis auf Weiteres erst ab 14 Jahren besuchen. Diese Regelung gilt aktuell auch samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen und Ferien. Hinweis: Freie und verordnete Wassergymnastik findet aktuell nicht statt.

Andere Öffnungszeiten

Wegen veränderter Abläufe wird die Therme zu angepassten Öffnungszeiten zugänglich sein. Die Thermenlandschaft ist von Montag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr und die Saunalandschaft von 13 bis 20 Uhr zugänglich. Aufgüsse finden statt, allerdings ohne das saunatypische „Verwedeln der Luft“. Daher entfällt die beliebte Eventsauna bis auf Weiteres.

Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die montägliche Damensauna wird ebenfalls nicht stattfinden. Das Bistro in der Therme hat ebenfalls verkürzte Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 16 Uhr mit kleiner Karte. Aus hygienischen Gründen bleibt das Dampfbad bis auf Weiteres geschlossen. Der Spa-Bereich ist geöffnet und Wellnessangebote (bis auf Gesichtsmassage) können vor Ort oder vorab per E-Mail an info@adelindistherme.de gebucht werden.