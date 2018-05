Bad Buchau „walkt“ in Therme und Kurpark

Knapp über 100 Teilnehmer sind der Einladung der Adelindis-Therme zur zweiten Auflage des (Aqua-) Nordic-Walking-Tags in Bad Buchau gefolgt. Gemeinsam mit dem fünffachen Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp konnten sie die Sportart bei verschiedenen Schnuppertrainingseinheiten im Innenbecken der Adelindis-Therme und im Kurpark ausprobieren.

Zahlreiche gesundheitsbewusste Gäste nutzten den Tag, um das Ganzkörpertraining direkt beim Profi zu erlernen. Aqua-Nordic-Walking gibt es bereits seit 2006 und wurde von Michael Epp erfunden. Mit Spezialstöcken bewegt man sich im Becken gegen den Wasserwiderstand. Die Wassertemperatur und der Wasserdruck sollen sich dabei positiv auf den Körper auswirken. Neben verschiedenen Gehkombinationen bezog Epp am Aktionstag auch zahlreiche Lauf- und Sprungtechniken in das Training mit ein, Besonders schonend lasse es sich durch den Wasserauftrieb trainieren, so Epp. Die Sportart sei somit für alle Altersgruppen und Leistungsfähigkeiten geeignet. In seiner begeisternden Art vermittelte Epp den Teilnehmern die außergewöhnliche Sportart im Wasser.

Nicht weniger groß war das Interesse am Einführungstraining zur Technik vom klassischen Nordic Walking nachmittags im Kurpark. Die knapp 40 Teilnehmer waren zu einem großen Teil Neulinge in der Sportart und wollten sich die Tipps direkt vom Fachmann einholen. Durch verschiedene Laufübungen konnte er sofort die richtige Technik vermitteln. Einen größeren Anteil gewann das Theoriewissen mit wichtigen Tipps vom Profi, da einige Regenschauer die Veranstaltung unterbrachen.

Rund um den Federsee sollte die zweite, sportlichere Tour gehen. Ein Gewitter ließ es leider nicht zu, den See ganz zu umrunden, sodass es für die Gruppe ab Oggelshausen wieder nach Bad Buchau zurückkehrte. Knapp 30 Teilnehmer trotzten aber den widrigen Wetterverhältnissen und bewiesen, dass Nordic Walking eine Sportart für jedes Wetter ist.

Im Anschluss hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, den Abend locker ausklingen zu lassen. Der „Eine-Welt-Laden“ Altshausen und das Café-Restaurant Badstube versorgten die Teilnehmer mit frischer Bananenmilch, sodass der Tag einen geselligen Ausklang in den Räumen des Kurzentrums fand.