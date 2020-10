Bad Buchau vermeidet zentrale Feiern

Der Monat November steht ganz im Zeichen von Trauerfeiern. Allerheiligen, Pogromnacht, Volkstrauertag, Totensonntag – auch der Ablauf dieser Feiern wird dieses Jahr durch die einschlägigen Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt sein. In Bad Buchau ergeben sich folgende Regelungen für die Gedenktage.

Der November beginnt mit dem traditionellen, vorwiegend privaten Totengedenken an Allerheiligen. Die Angehörigen pflegen die Gräber ihrer Lieben und bereiten die Grabstellen ihrer Verwandten auf den bevorstehenden Winter vor. Nach Rücksprache mit dem katholischen Pfarramt findet dieses Jahr keine zentrale Trauerfeier in der Kirche und auch nicht auf dem Friedhof statt, die Segnung der Gräber durch die Angehörigen erfolgt individuell während des Tages – so dass keine Zugangskontrolle und Registrierung der Teilnehmer stattfinden muss.

Am Montag, 9. November, jährt sich die Pogromnacht zum 82. Mal. In Bad Buchau wird an diesem Tag der Zerstörung der Synagoge und das Schicksal der jüdischen Gemeinde gedacht. Auch hier müssten bei einer zentralen Trauerstunde Zugangskontrollen, Abstandsregeln und die namentliche Registrierung aller Besucher erfolgen. Die Stadt wird daher dieses Jahr im kleinen Kreis mit den Pfarrern und dem Freundeskreis „Juden in Buchau“ eine interne Gedenkstunde veranstalten. Gerne können Bad Buchauer im Laufe des Tages oder auch in den Tagen danach auf den jüdischen Friedhof gehen und so ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Wer nach jüdischem Brauch einen Stein auf das Mahnmal legt, macht die Anteilnahme auch für andere sichtbar.

Der Volkstrauertag am 15. November und auch der Totensonntag am 22. November sind zwei der bedeutendsten Gedenktage. Die Menschen wenden an diesem Tag die Gedanken zurück, vergewissern sich der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts und gedenken der Opfer, die Kriege, Gewaltherrschaft und auch Terror forderten. An beiden Sonntagen erfolgt dieses Jahr im Anschluss an den jeweiligen Gottesdienst in der Kirche eine entsprechende Ansprache, am 15. November in der Stiftskirche in Bad Buchau und am 22. November in der Kirche St. Peter und Paul in Kappel. Besucher können ihrem Gedenken und ihrer Anteilnahme Ausdruck verleihen, indem sie in den Gottesdiensten mit gedenken oder im Laufe des Sonntags am Ehrenmal innehalten, an dem die Stadt und auch der VdK Kränze niederlegen werden.