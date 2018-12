Bad Buchau verleiht Luise Sobel die Ehrenplakette

Luise Sobel hat die Ehrenplakette der Stadt Bad Buchau erhalten. Bürgermeister Peter Diesch zeichnete die gelernte Damenschneiderin am Dienstagabend für ihr ehrenamtliches Wirken, insbesondere beim Adelindis-Heimat- und Kinderfest und bei der Kolpingsfamilie, aus.

„Tagesordnungspunkt 2: Ehrung“ – mehr war nicht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zu lesen. Wer hier mit welcher Auszeichnung für welche Leistung geehrt werden sollte, dazu hatten sich Verwaltung und Gemeinderat zuvor bedeckt gehalten. Schließlich sollte die Geehrte mit der hohen Auszeichnung überrascht werden.

Und diese Überraschung scheint auch gelungen zu sein. Gerührt nahm Luise Sobel die Anerkennung für ihre vielfältigen Verdienste entgegen. Seit 2009 zeichnet die Stadt Bad Buchau mit der Ehrenplakette Ehrenamtliche aus, die sich in besonderer Weise in der Stadt eingebracht haben. Luise Sobel ist bereits die fünfte Trägerin der Ehrenplakette.

Stadträtin Charlotte Mayenberger hatte Sobel für die Auszeichnung vorgeschlagen und hielt auch die Laudatio für die Preisträgerin. Die 1949 geborene Luise (eigentlich Aloisia) Sobel stammt ursprünglich aus Reute bei Biberach. 1972 zog sie mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Wolfgang nach Kappel und bekam zwei Söhne. Nach dem Tod der Schwägerin übernahm sie zudem die Verantwortung für deren drei Kinder. Daneben arbeitete die gelernte Damenschneiderin bei der Firma Wölfel als Heimarbeiterin und von 1989 bis 2014 im Gasthaus Kreuz.

Obwohl beruflich wie familiär eingebunden, engagierte sich Luise Sobel von Anfang an in ihrer neuen Heimat Kappel auch ehrenamtlich. Seit 34 Jahren ist sie nun in der Nähgruppe für das Buchauer Adelindis-Heimat- und Kinderfest aktiv. Nach dem Tod von Irmgard Lutz habe sie zunächst zusammen mit Irmgard Walter die Nähgruppe geleitet, führte Mayenberger aus; und nachdem auch ihre Partnerin verstorben war, führt sie die Nähgruppe im Alleingang und „mit großer Sorgfalt“. So sei Sobel „immer bemüht, die neuen Kostüme nach historischem Vorbild genauestens zu schneidern“, beschrieb Mayenberger die Preisträgerin. „Kein Weg ist ihr zu weit, um sich umzuschauen, wie die Gewänder früher aussahen.“

Doch damit nicht genug. Auch für die katholische Kirchengemeinde setzt Sobel ihre Nähkünste ein und fertig zusammen mit den Nähfrauen des Adelindisfest-Vereins die Kommunionalben. Zudem trage sie Sorge, dass die heiligen drei Könige „würdevoll ausgestattet sind“, ergänzte Mayenberger. Von Maria Schindele hat sie zudem die Aufgabe übernommen, den Nikolaus einzukleiden. Schließlich engagiert sich die Kapplerin seit 27 Jahren auch in der Kolpingsfamilie, etwa beim Legen des Fronleichnamsteppichs oder beim Kranzen der Maibaums, und ist seit 25 Jahren im Vorstand aktiv. Und beim früheren Buchauer Tafelladen hat sich Luise Sobel ebenfalls eingebracht.

„Eine Stadt kann stolz auf eine so engagierte Mitbürgerin sein“, wandte sich Mayenberger an die neue Preisträgerin. Dem schloss sich auch Bürgermeister Peter Diesch, der Luise Sobel unter dem Beifall des gesamten Gemeinderats die Ehrenplakette der Stadt, eine Urkunde und einen Blumenstrauß überreichte.