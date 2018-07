Bad Buchau trauert um Ehrenbürger

Die Stadt Bad Buchau trauert um ihren Ehrenbürger Georg Wilhelm Ladenburger, der vergangenen Freitag im Alter von 97 Jahren verstorben ist. Ladenburger war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, das Land Baden-Württemberg hatte ihn zudem mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Die Stadt Bad Buchau hat Ladenburger auf vielfältige Weise geprägt: als Konrektor der Federseeschule, als ehrenamtlicher Leiter des Federseemuseums, als Heimatforscher, als Vereinsmitglied, als Mensch.

Für Bürgermeister Peter Disch war Georg Ladenburger „eine der ganz großen Persönlichkeiten unserer Stadt“. Insbesondere um das Federseemuseum habe er sich verdient gemacht. 35 Jahre lang, von 1960 bis 1995, hat Ladenburger die wissenschaftliche Leitung des Museums übernommen – ehrenamtlich und zeitweise neben seiner Tätigkeit als Konrektor der heutigen Federseeschule von 1954 bis 1980. Durch sein Wirken habe Ladenburger „maßgeblich zum zum heute überragenden Ruf des Museums“ beigetragen, so Diesch. Sein Ruf als Historiker und Heimatforscher reichte weit über die Stadtgrenzen hinaus. „Sein Fachwissen über die Geschichte und Geschicke unserer Stadt war beeindruckend, seine Meinung war hoch geschätzt, seine persönliche, verbindliche und stets freundliche Art machten ihn zu einer der eindrucksvollsten Menschen unserer Stadt.“

Daneben hat sich Ladenburger in vielen Vereinen und Institutionen der Stadt engagiert. Bereits 1963 hat ihn etwa die Kolpingsfamilie zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Wegen seiner zahlreichen Verdienste um seine Heimat und ihrer Bürger hat ihn zudem die Stadt Bad Buchau 1995 die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Mit Ladenburger verbindet Diesch aber auch ganz persönliche Erinnerungen. In seiner Schulzeit in den 1960er-Jahren habe er ihn in Vertretungsstunden „als umsichtigen, beliebten, aber durchaus energischen Lehrer“ kennengelernt, der von Generationen von Buchauer Schülern liebevoll „Lalla“ genannt wurde und auch unter seinen Kollegen hoch geachtet war.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 20. Juli, ab 14 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Kappel statt.