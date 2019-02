Bad Buchau startet in die Hausfasnet

Der Hauptteil der Buchauer Hausfasnet beginnt bei der Moorochsenzunft am Vorabend des Glombigen Donnerstags. Dann nämlich wird auf dem Marktplatz die Fasnet ausgerufen, der Bürgermeister abgesetzt und Vater Federsee am Federseemuseum abgeholt.

Zum Start wird am Mittwochabend, 27. Februar, ab 19 auf dem Marktplatz die Fasnet ausgerufen und die Narren und Hästräger aus ihren Verstecken gelockt. Anschließend zieht die Narrenschar, musikalisch unterstützt durch den Fanfarenzug Unlingen, zum Rathaus, um den Bürgermeister abzusetzen und um für die nächsten Tage die Herrschaft in der Moorochsenmetropole zu übernehmen. Die Galgenvögel nehmen den Bürgermeister in Gewahrsam und anschließend geht es in einem gemeinsamen Fackelzug zum Federseemuseum.

In enger Zusammenarbeit mit dem Team des Federseemuseums inszenieren die Moorochsen im Freigeläden des Museums gegen 19.30 Uhr eine mystische Maskenvorstellung und der Vater Federsee wird mit musikalischer Unterstützung aus seinem nassen Element entsteigen. Als Zeichen der Narrenherrschaft nimmt der Büttel nun dem Bürgermeister den Schlüssel ab und übergibt ihn Vater Federsee – denn ab nun regiert endgültig die Narretei. Aus Freude über die endlich begonnene Hausfasnet werden die Narren und Musiker gemeinsam mit ihrem Vater Federsee das Moorochsenlied anstimmen.