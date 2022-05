Bad Buchau radelt erstmalig mit dem Kreis Biberach für ein gutes Klima. Das teilt die Tourist-Information Bad Buchau mit und macht auf mehrere Veranstaltungen aufmerksam.

Seit 2008 treten Kommunalpolitikerinnen und Komunalpolitiker sowie und Bürgerinnen und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Bad Buchau ist mit dem Landkreis Biberach vom 17. Mai bis 6. Juni mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Bad Buchau leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt übers Internet.

„Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden“, heiß´t es in der Medienmitteilung der Tourist-Information Bad Buchau.

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren, und vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit – jeder geradelte Kilometer zählt.

Ob mit Freundinnen und Freunden, Mitschülerinnen und Mitschülern, Kolleginnen und Kollegen oder mit den Nachbarn – Jede und jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Die Registrierung ist online möglich.

Die Tourist-Info empfiehlt, die kostenfreie Stadtradeln-App zu nutzen: Mit dieser können Teilnehmer ihre geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Hiermit behalten die Teilnehmer auch Kilometer im Blick und ihr Ziel vor Augen.

Im Rahmen der Aktion veranstaltet die Tourist-Information Bad Buchau zwei geführte Radtouren: Am Freitag, 20. Mai, um 17.30 Uhr steht eine gGemeinsame Radtour mit Bad Schussenried durch die schöne Federseelandschaft. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist die Tourist-Information Bad Buchau. Am Mittwoch, 25. Mai, um 17.30 Uhr startet dann eine geführte Radtour zum Windpark Bad Saulgau mit exklusiver Führung. Hier ist eine Anmeldung in der Tourist-Information Bad Buchau unter Telefon 07582 / 933 60 erforderlich. Treffpunkt ist die Tourist-Information Bad Buchau.