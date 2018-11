Bad Buchau plant höheren Wasserzins

Zum Jahreswechsel müssen sich die Bad Buchauer auf einen höheren Preis für Trinkwasser einstellen. Die Stadt sieht zum neuen Jahr vor, den Wasserzins um 5 Cent auf 1,40 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen. Der Gemeinderat, der in seiner jüngsten Sitzung die Wirtschaftspläne für die städtischen Eigenbetriebe vorberaten hat, möchte diesen Weg voraussichtlich mitgehen.

Damit dreht die Stadt bereits zum dritten Mal in Folge an der Gebührenschraube. 2015 wurde der Wasserzins von 1,04 zunächst auf 1,15 Euro pro Kubikmeter angehoben. In den darauffolgenden Jahren stieg die Gebühr dann 1,25 Euro (2017), 1,35 Euro (2018) und soll ab 1. Januar 2019 nun erneut einen Sprung von 5 Cent vollziehen. „Mit 1,40 Euro liegen wir im Vergleich zu anderen Gemeinden noch immer sehr günstig“, urteilte Kämmerer Franz-Xaver Menz.

Zuvor hatte sich Menz mit der Frage an die Stadträte gewandt: „Wollen wir die Gebühr noch ein bisschen anpassen? Wenn nicht, dann spätestens im Jahr darauf. Auf 2020 wird eine Erhöhung unumgänglich sein.“ Ähnlich sahen das auch die Räte. Es bleibe eigentlich nichts anderes übrig, argumentierte Elmar Bechtle. „Sonst kommt irgendwann der große Schlag – denn der Aufwand wird steigen.“

Im Erfolgsplan, wo laufende Kosten und Einnahmen verbucht werden, sorgen die Gebühren tatsächlich 2019 für Erträge in Höhe von 378 100 Euro (2017: 366 500 Euro). Die Investitionen der Stadt im Straßenbereich wirken sich allerdings auch auf die Städtische Wasserversorgung aus. So fallen laut Plan 2019 für das Gewerbegebiet Riedlinger Straße 95 000 Euro, für das Baugebiet Am Möwenweg 118 000 Euro an. Der restliche Finanzierungsbedarf für die Arbeiten an der Linden-/Grubenstraße belaufen sich auf 10 000 Euro und für die Helenenstraße 5000 Euro. Insgesamt rechnet Menz im kommenden Jahr mit Investitionen von 238 000 Euro.

Für die Gebührenanpassung spielt aber auch der Wasserverbrauch eine Rolle. Er variiere von Jahr zu Jahr, so Menz, tendenziell geht der Verbrauch jedoch eher zurück. Wurden 2016 knapp 270 000 Kubikmeter Wasser verbraucht, waren es 2017 nur etwas über 250 000 Kubikmeter. Die Kosten müssen damit auf eine geringere Gesamtverbrauchssumme umgelegt werden. Wie der Verbrauch im trockenen Jahr 2017 aussieht, wird sich freilich noch zeigen.

Insgesamt stehen im Erfolgsplan 376 500 Euro Aufwendungen für 2019 Erträge in Höhe von 400800 Euro gegenüber. Damit erwirtschaftet der Eigenbetrieb Wasserversorgung voraussichtlich einen Jahresgewinn von 24 300 Euro (2018: 26 000 Euro).

Den endgültigen Beschluss über den Wirtschaftsplan Wasserversorgung – genau so für die Eigenbetriebe Touristikmarketing und Marienheim – wird der Gemeinderat dann in seiner Jahresabschlusssitzung am 18. Dezember fassen.