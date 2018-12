Bad Buchau passt zum Jahreswechsel Gebühren an

Zum neuen Jahr dreht die Stadt Bad Buchau mehrfach an ihrer Gebührenschraube: Kurgäste und Touristen werden für die Kurtaxe etwas tiefer in die Tasche greifen müssen; auf die Buchauer Bürger kommen ein gestiegener Wasserzins und höhere Gebühren für das Niederschlagswasser zu. Die Gebühr für Schmutzwasser dagegen wird ab 1. Januar sinken.

Bereits bei den Vorberatungen zum Haushaltsplan hat sich der Gemeinderat auf eine erneute Erhöhung des Wasserzinses verständigt. So soll das Trinkwasser in Bad Buchau ab 1. Januar 1,40 Euro pro Kubikmeter kosten, um den gestiegenen Aufwand in der Wasserversorgung auszugleichen. Personalausgaben (124 700 Euro), die Betriebsumlage an den Zweckverband 128 000 Euro), Abschreibungen (94 200 Euro) und Zinsen (29 600 Euro) ergeben Gesamtkosten in Höhe von 376 500 Euro, denen Einnahmen in Höhe von lediglich 22 700 Euro gegenüber stehen.

Setzt man im Eigenbetrieb Wasserversorgung einen kalkulatorischen Gewinn über 25 000 Euro an, ergibt sich ein Gebührenbedarf von 378 800 Euro. Als weitere entscheidende Größe hat Kämmerer Franz-Xaver Menz der Kalkulation unter anderem einen Wasserverbrauch von 254 000 Kubikmetern zugrunde gelegt. Unterm Strich ergibt sich so ein Wasserzins von 1,40 Euro pro Kubikmeter, fünf Cent mehr als 2018.

Auch für die Kanalgebühren stand für 2019 eine Neukalkulation an, die jedoch deutlich komplizierter ausfällt. Seit 2010 ist eine Aufteilung in Schmutz- und Niederschlagswasser vorgeschrieben. Hier ergibt sich für das Niederschlagswasser eine Gebührenerhöhung von 25 auf 29 Cent pro Kubikmeter versiegelte Fläche. Landesweit seien die Entwässerungsgebühren „kräftig gestiegen“, vergleicht Kämmerer Menz. Bad Buchau habe diesen Trend bislang „nur abgeschwächt mitgemacht“. Beim Schmutzwasser dagegen erfahren die Verbraucher eine leichte Entlastung: Hier sinkt die Gebühr zum Jahreswechsel von 1,22 auf 1,01 Euro pro Kubikmeter. Eine entsprechende Änderung der Abwassersatzung erfolgte durch einstimmigen Beschluss des Gemeinderats.

Seit 1980 praktisch unverändert

Ebenfalls einstimmig hat das Gremium einer Erhöhung der Kurtaxe zugestimmt – die erste Änderung seit fast 40 Jahren. Denn abgesehen von der Umrechnung von D-Mark auf Euro blieb der Kurtaxesatz von einem Euro seit 1980 praktisch unverändert. Dabei habe sich die Situation im Fremdenverkehrshaushalt und in der Gästestruktur „grundlegend verändert“, argumentiert die Verwaltung.

Ab 2009 hatte die Stadt jedoch eine Differenzierung des Kurtaxesatzes eingeführt: Klinikpatienten, die wegen ihres gesundheitlichen Zustands touristische Einrichtungen weniger nutzen können, zahlen seither einen ermäßigten Kurtaxesatz. Diese Unterscheidung, die auch der Gemeinderat als gerechtfertigt erachtete, setzt sich nun auch in der Neukalkulation fort. So beträgt der Kurtaxesatz ab 1. Januar 2019 für Übernachtungen in Kliniken 1,30 Euro brutto (Netto 1,22 Euro) und für alle anderen Übernachtungen 1,80 Euro (Netto 1,69 Euro).

Die Kurtaxe wird in der Regel von den Übernachtungsbetrieben eingezogen und an die Verwaltung weitergeleitet. Sie dient dazu, den Aufwand der Stadt für Kur- und Erholungseinrichtungen sowie für Veranstaltungen für Kur- und Feriengäste zu decken.