Bad Buchau macht gesund

Allein schon an den voll belegten Parkplätzen rund um das Gesundheitszentrum Federsee ist erkennbar gewesen, dass die Veranstalter voll ins Schwarze getroffen haben. Am Sonntag zeigte das Bad Buchauer Gesundheitszentrum mit Federseeklinik, Schlossklinik, Adelindis-Therme mit Thermenhotel und Medizinischem Trainingszentrum „Fit“ sowie dem Kurzentrum als Tagungs- und Veranstaltungshaus, was es zu bieten hat. Und das ist im kleinen Kurstädtchen Bad Buchau eine ganze Menge.

Der Andrang auf die zahlreichen Angebote und Führungen war dementsprechend hoch – der Blick hinter die Kulissen des Gesundheitsdienstleisters stieß ganz offensichtlich auf reges Interesse. Bis aus Österreich kamen so die Besucher, die sich vor Ort über die Möglichkeiten informieren wollten. Diese reichen im Gesundheitszentrum von Rehabilitationsmaßnahmen über Präventionsangebote bis zum Wellnessurlaub.

„Baden-Baden ist mondän“, wie Geschäftsführer Walter Hummler es formulierte, „aber Bad Buchau bietet mehr“. Zu diesem weit gefassten Angebot „unter einem Dach, an einem Standort“, gehört etwa die Adelindis-Therme mit einer Gesamtfläche von 14 000 Quadratmetern sowie 1100 Quadratmetern Wasserfläche und rund 240000 Gästen jährlich. In den beiden, zum Zentrum gehörenden Kliniken – der Schloss- und der Federseeklinik – werden ambulant und stationär Patienten in fünf Indikationen behandelt: Orthopädie und Unfallchirurgie, Innere Medizin mit den Schwerpunkten Onkologie und Rheumatologie sowie Neurologie und Psychosomatik. Insgesamt versorgen rund 630 Mitarbeiter jedes Jahr rund 10000 stationäre und 11000 teilstationäre und ambulante Patienten. Und im Thermenhotel finden jährlich außerdem rund 13000 Hotelgäste eine Unterkunft.

Komplett umgebaut und neu gestaltet wurde der Gastronomiebereich des Kurzentrums und die Schöttle-Stube. Das Kurzentrum ist heute der größte, zusammen hängende Gastronomiebetrieb im Landkreis Biberach. Bis zu 1100 Personen können gleichzeitig bewirtet werden, darunter bis zu 160 Hotelgäste täglich.

Angenommen wurden sowohl die Küchen- als auch die sonstigen im Stundentakt angebotenen Themen- und Hausführungen allesamt sehr gut. Und so kam es, dass die Mitarbeiter der Schlossklinik etwa ganze acht anstelle der ursprünglich geplanten drei Hausführungen angeboten haben. Auch die Führungen durch die Technik inklusive Mooraufbereitung mussten gesplittet werden, um allen Interessierten den spannenden Blick in die Kellergewölbe des Gesundheitszentrums gewähren zu können.

Hier erklärte der technische Leiter Erich Lerner die Mooraufbereitung und die riesige Heizungsanlage, die alle Gebäude des Gesundheitszentrums mit Wärme versorgt. Das Moor für die heilsamen Bäder stamme aus dem Reicher Moos bei Vogt, so Lerner. Per Lastwagen werde es angeliefert und in den sogenannten Beschicker gekippt. Hier passen stattliche 38000 Liter rein. Die nächste Station ist der Moorbunker mit einem Fassungsvermögen von 80 000 Litern. Von dort gelangt die braune Masse über ein Förderband zur Mühle, in der es fein gehäckselt wird. Noch auf dem Förderband sortiert der „Moormüller“, so die Berufsbezeichnung, grobe Äste, Zweige und Unrat heraus.

Die noch sehr trockene und feste Moormasse wird in Warmmoorkesseln mit Thermalwasser verdünnt und auf eine Badetemperatur von 42 Grad gebracht. Das nunmehr pumpbare Heilmoor wird in dicken Leitungen zu den Wannen transportiert, wo es den Patienten Linderung ihrer Leiden verschaffen soll. Täglich werden so 10000 bis 15000 Liter verdünntes Bademoor gebraucht, so Lerner.

Mitmachen und ausprobieren

An den im Haus verteilten Infoständen konnten sich die Besucher darüber hinaus über die einzelnen Angebote im Detail informieren. Zum Mitmachen hatten die Sporttherapeuten einen kniffligen Koordinationsparcours aufgebaut und im Raum Kappel konnten Senioren Übungen zur Sturzprophylaxe machen. Die Ergotherapie im Haus Adelindis bot ebenfalls ein Handübungsprogramm an und im erneuerten medizinischen Trainingszentrum „Fit“ konnten die Gäste die neuen, fast durchweg computerunterstützten Geräte testen.

Im großen Saal des Kurzentrums gab es von Partnerfirmen Informationen zu Hilfsmitteln und Geräten zur therapeutischen Unterstützung und nebenan im Foyer Tiefenbach hielten Experten ebenfalls sehr gut besuchte Gesundheitsvorträge. Auch an die kleinen Gäste hatte man gedacht. Sie konnten sich mit dem Malen von Mandalas oder in der Serviettentechnik üben und am Nachmittag ihre Luftballons zu einem Weitflugwettbewerb starten lassen.