Bad Buchau möchte Stadtenwicklung vorantreiben

Gut 11 000 Euro möchte die Stadt Bad Buchau in ein Strukturkonzept investieren – und erhofft sich im Gegenzug mehrere hunderttausend Euro an Zuschüssen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). „Die Chancen sind relativ gut, da etwas zu bekommen“, gab Bürgermeister Peter Diesch im Gemeinderat seine Einschätzung wieder.

Für das Strukturkonzept soll das Architektur- und Stadtplanungsbüro Künster Gebäudeleerstände und Baulücken in Bad Buchau und Kappel erfassen und eine Nutzungskonzeption erstellen. Außerdem sollen Entwicklungsziele und ein Maßnahmenplan mit Einzelprojekten dargestellt werden. Damit erfülle die Stadt dann die Voraussetzung, um ELR-Mittel zu erhalten, erläuterte Bürgermeister Diesch.

Bei der Aufstellung des Konzepts müsse man aber „nicht bei null anfangen“, so Diesch, sondern könne auf bestehende Konzepte aufbauen. Mit dem Stadtteil Kappel befinde sich Bad Buchau bereits seit 1991 im Förderprogramm. Seit dieser Zeit besteht ein Entwicklungskonzept, das 2010 fortgeschrieben wurde. Solche Aktualisierungen sind notwendig, da sich laut Verwaltung auch im ELR Zuwendungsziele, Schwerpunkte und die räumliche Abgrenzung geändert haben.

Grundsätzlich weise das ELR vier Förderschwerpunkte auf: Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen. Der Förderbereich Arbeiten sei auch bislang schon außerhalb des Förderbereichs Kappel anwendbar; auch „Wohnen“ werde seit 2017 sowohl in Kappel auch in Bad Buchau gefördert. Mit dem Schwerpunkt Wohnen sollen laut Verwaltung innerörtliche Bausubstanz erhalten, leerstehende Gebäude umgenutzt und die Schaffung von Wohnraum gefördert werden. Ziel sei also den Ortskern zu stärken und den Flächenverbrauch im Außenbereich einzudämmen.

Vor allem in diesem Bereich scheint der Stadtteil Kappel in der Vergangenheit von Fördergeldern profitiert zu haben. Im privaten Bereich seien insbesondere entlang der Riedlinger Straße, Kirch- und Mühlbachstraße die Sanierung von Wohngebäuden und wohnraumschaffende Maßnahmen gefördert worden. Aber auch Gewerbeansiedlungen, Verlagerungen und Erweiterungen von Betrieben seien unterstützt worden. Seit Anfang der 1990er-Jahre sei so wohl ein siebenstelliger Betrag geflossen. Die Fördersumme für ein Projekt sei jedoch auf 100 000 Euro beschränkt, gab Diesch auf Nachfrage von Stadtrat Klaus Schultheiß Auskunft. „Aber das kann sich für den Investor durchaus lohnen.“

Mit einstimmigem Beschluss hat der Gemeinderat das Büro Künster für pauschal rund 11 000 Euro mit dem Strukturkonzept beauftragt. Im Haushalt 2019 sind diese Mittel nicht eingeplant und sollen deshalb im Nachtrag eingestellt werden.