Bad Buchau jubelt: Stellplatz für Camper gewinnt zweiten Rang

Leser der Zeitschrift Promobil haben den Komfortstellplatz am Kurpark in Bad Buchau zu einem der beliebtesten Wohnmobilstellplätze 2020 gewählt: In der Kategorie A für kleine Plätze erhielt der Platz in Bad Buchau Rang zwei. Sieger in der Kategorie A, bis 30 Stellplätze, wurde der Wohnmobilpark Haltern am See.

Insgesamt seien 3700 Stimmen bei der Promobil-Redaktion abgegeben worden – so viele wie noch nie. Zum Start der Messe „Reise + Camping 2020“ in Essen wurden nun die Sieger gekürt. Aus der riesigen Menge an Stellplätzen in Deutschland nominierte die Redaktion 100 Kandidaten zur Wahl „Stellplätze des Jahres 2020“. In die Top Ten der beliebtesten Haltepunkte für Reisemobile kamen bekannte Orte, die seit Jahren durch Qualität überzeugen.

Investitionen habe sich gelohnt

Erst im vergangenen Frühjahr wurden die Stellplätze am Kurpark Bad Buchau und in der Seegasse mit der neuesten Frisch- und Abwassertechnik samt Grauwasserrinne ausgerüstet, heißt es von der Touristinfo der Stadt Bad Buchau. Dass diese Investition bereits schnell Anerkennung gefunden habe, freut Elke Spielvogel, Leiterin der Tourist-Information Bad Buchau besonders. „Die ruhige Lage direkt am Kurpark, die Nähe zur Adelindis Therme, die einzigartige Federseenatur und die kurzen Wege in der Stadt wissen die zahlreichen Gäste sehr zu schätzen“, sagt Margit Vaut von der Tourist-Information. Elke Spielvogel und Margit Vaut nahmen die Auszeichnung persönlich entgegen.

Tausende kommen mit ihrem Camper nach Bad Buchau

Bad Buchau bietet derzeit 50 Standplätze auf drei Stellplätzen für Wohnmobile auf dem Stadtgebiet an. Zehn Plätze sind speziell für Wohnwagen auf dem Freibad-Parkplatz eingerichtet. 2019 wurden dort rund 20 000 Übernachtungen auf den Wohnmobilstellplätzen registriert.