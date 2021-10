Bad Buchau impft weiter: Angebot für alle am 29. Oktober

Nach den erfolgreichen Erst- und Zweitimpfungen gegen Covid-19 im vergangenen Frühjahr bietet die Stadt Bad Buchau am Freitag, 29. Oktober, in Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis Lipke und Diemer die Möglichkeit zur Auffrischungsimpfung an. Die Impfung findet zwischen 9 und 12 Uhr in der Turnhalle der Federseeschule statt. An diesem Tag wird ausschließlich der Impfstoff Comirnaty der Firma Biontech/Pfizer verimpft werden.Gebucht werden kann über www.terminland.eu/bad-buchau.

Nach der aktuellen Empfehlung soll folgenden Personen eine Auffrischimpfung (dritte Corona-Impfung) angeboten werden, bei denen die Grundimmunisierung zirka sechs Monate zurückliegt: Personen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen, Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Pflegeeinrichtungen, Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Krankheitsverläufe, Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt. Die Stiko (Ständige Impfkommission) spricht sich hier für einen MRNA-Impfstoff aus. Wurde für die Grundimmunisierung bereits ein MRNA-Vakzin verabreicht, soll für die Auffrischung möglichst der gleiche Impfstoff verwendet werden. Nach einer Johnson-&-Johnson-Impfung wird ebenfalls eine Auffrischung mit einem MRNA-Impfstoff empfohlen. Dieser kann ab dem 28. Tag nach der Impfung mit Johnson & Johnson erfolgen. Mit der Buchauer Impfaktion angesprochen sind aber neben den berechtigten Personen zur Drittimpfung auch Impfwillige zur Erst- oder Zweitimpfung. Der Wohnort spielt dabei keine Rolle.

Folgende Unterlagen sind mitbringen: Einwilligungserklärung und Aufklärungsbogen, Impfausweis und Allergiepass sowie Krankenversicherungskarte und ein Ausweisdokument mit Foto. Impfwillige sollten zum gebuchten Termin (aber nicht zu früh) erscheinen. Das Impfzentrum befindet sich in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule, Auf dem Bahndamm 3, Bad Buchau. Parkplätze sind ausgeschildert. Impfwillige sollten beachten, dass in Bad Buchau eine Baustelle in der Riedlinger Straße ist.