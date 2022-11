Bad Buchau impft am 11. 11. – auch ohne Anmeldung

Ein weiteres Mal wird die Turnhalle der Bad Buchauer Federseeschule zum Impfzentrum. Los geht es am Freitag, 11. November, ab 11 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle, egal ob eine Erst-, Zweit-, Booster- oder Viertimpfung gegen Covid-19 benötigt wird. Neben dem ursprünglichen Impftyp von Biontech-Pfizer für die Grundimmunisierung wird auch der an die Omikron-Varianten angepasste Impfstoff angeboten. Gleichzeitig ist eine Grippeschutzimpfung möglich. Alle Bad Buchauer Hausarztpraxen sind an der Aktion beteiligt und stehen zudem für Fragen über die Impfung zur Verfügung. Daneben werden wieder zahlreiche Helfer von Feuerwehr, Bauhof und Stadtverwaltung im Einsatz sein. Anmelden können sich Interessierte über die Homepage der Stadt Bad Buchau (www.bad-buchau.de). Genauso ist es aber auch möglich, spontan zum Impfen vorbeizukommen. Das Impfzentrum öffnet um 11 Uhr und schließt um 16 Uhr.