Bad Buchau: Diese Kandidaten haben es in den Gemeinderat geschafft

Bei der Bad Buchauer Gemeinderatswahl sind einige der Erstkandidaten gut durchgestartet und so wird es mehrere neue Gesichter geben. Auch beim Sitzverhältnis gab es Verschiebungen: Die Freien Wähler haben zugelegt und liegen nun mit der CDU gleichauf. Mit insgesamt vier Stadträtinnen hat sich zudem der Frauenanteil verdoppelt. Hier die vorläufigen Ergebnisse (in Klammern die Anzahl der Stimmen, die gefetteten Namen haben den Sprung in den Gemeinderat geschafft):

CDU Bad Buchau:

Dr. Georg Bittner (225)

Peter Breimaier (674)

Thomas Bürker (690)

Stefan Feurle (759)

Regina Grimm (1099)

Karl-Heinz Kleinau (480)

Stefan Konrad (1380)

Angelika Lipke (2062)

Gerwig Müller (1515)

Oliver Müller (361)

Jasmina Ruetz (925)

Sebastian Sandmaier (674)

Freie Wählervereinigung Bad Buchau:

Manuel Baumeister (739)

Ulrich Blöß (724)

Michael Briem (467)

Stefan Hohl (804)

Dominic Jacoby (330)

Andreas Kopf (556)

Charlotte Mayenberger (1673)

Marc Rothenhäusler (1181)

Klaus Schultheiß (662)

Hans-Jürgen Walser (453)

Michael Wissussek (1822)