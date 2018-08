Bürgermeisterwahl: Kandidaten können sich jetzt bewerben

Die Bewerbungsphase für die Bad Buchauer Bürgermeisterwahl hat begonnen. Die Stellenausschreibung wurde am Freitag im Staatsanzeiger Baden-Württemberg veröffentlicht. Die Bewerbungszeit endet am Montag, 8. Oktober; Bewerbungen müssen an diesem Tag bis spätestens 18 Uhr schriftlich und verschlossen bei der Stadtverwaltung eingegangen sein. Der Gemeindewahlausschuss tritt dann am Dienstag, 9. Oktober, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses öffentlich zusammen, um die Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl zu prüfen und den Beschluss über die Zulassung der Bewerber zu fassen. Die Wahl selbst findet am Sonntag, 4. November, statt. Eine mögliche Neuwahl ist für Sonntag, 18. November, angesetzt. Die Stellenausschreibung enthält den Passsus „Der Stelleninhaber bewirbt sich erneut.“ Bürgermeister Peter Diesch (CDU) hat bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt, für seine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen. Am 7. November 2010 wurde er mit 94,7 Prozent der Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 43,4 Prozent erneut in seinem Amt bestätigt.