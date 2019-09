Bürgergespräch mit Thomas Dörflinger

Thomas Dörflinger, Mitglied des Landtags, wird am Montag, 23. September, die Stadt Bad Buchau besuchen. An diesem Nachmittag stehen Hintergrundgespräche, Besichtigungen städtischer Einrichtungen, ein Spaziergang über den Federseesteg, eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Kessler und ein Besuch im Kurzentrum Bad Buchau an. Wunsch von Dörflinger ist es, sich auch mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung auszutauschen. Deshalb bietet sich am Abend für die Bürger die Möglichkeit, ab 18.30 Uhr in der Schöttlestube des Kurzentrums mit dem Landtagsabgeordneten, den anwesenden Stadträten und Bürgermeister Peter Diesch ins Gespräch zu kommen.