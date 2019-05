„Bürger für Bürger“ macht Senioren mobil

Mit der Übergabe eines Fiat-Kleinbusses an die Seniorengenossenschaft Riedlingen kann nun der Fahrdienst seine Tagespflegegäste effektiver unter anderem auch ins Bad Buchauer Haus mit Herz bringen. In einer kleinen Feierstunde sprach Vorsitzender Michael Wissussek von „Bürger für Bürger“ seinen Dank an die zahlreich anwesenden Sponsoren des Fahrzeugs aus.

Mit nur einem Fahrzeug konnte der Fahrdienst in Bad Buchau bisher nicht effizient genug aufrecht erhalten werden. Denn allein in Bad Buchau fallen täglich um die 150 Kilometer an. Eine Lösung war schließlich mit der Firma Brunner aus Böblingen in Sicht. Das Unternehmen hat sich auf werbefinanzierte Autos und Kleinbusse spezialisiert und hat auch den neuen Fiat Dublo für Bad Buchau möglich gemacht. 51 Firmen und Institutionen aus der ganzen Region haben das Fahrzeug durch ihre Werbung komplett finanziert, wie die Firmenlogos am Kleinbus zeigen. Selbstverständlich ist der Fiat rollstuhlgerecht umgebaut und hat fünf Sitze zusätzlich.

Stark angenommen werde der Fahrdienst zum „Haus mit Herz“, erklärte Fahrdienstleiter Herbert Wagner. Aber auch Fahrten zu Ärzten und in Kliniken hätten in letzter Zeit stark zugenommen. Auch viele Tagespflegegäste mit Rollstuhl nehmen das Angebot an und mit dem neuen zweiten Fahrzeug könne man die Personen nun jeden Tag zeitnah transportieren, so Wagner. Der Fahrdienstleiter würdigte die Bereitschaft der Sponsoren, das Fahrzeug zu finanzieren und nannte das ein tolles Engagement der Firmen für einen guten Zweck.

Um den Segen Gottes, gleich für beide Fahrzeuge, baten die beiden Geistlichen Pfarrer Markus Lutz und Pater Karl König. Pfarrer Lutz zog dazu Vergleiche mit dem barmherzigen Samariter. Ihm sei es darum gegangen, das Notwendige zu tun – so wie die Mitarbeiter der Tagespflege, die mit dem neuen Fahrzeug die Mobilität der Senioren fördern könnten.

Toni Lang und Onur Obenland von der Firma Brunner erklärten den Besuchern, wie das Sponsoring von werbefinanzierten Autos funktioniert. Sie überreichten den anwesenden Firmenvertretern eine Dankesurkunde, das durch sie die Anschaffung des Fiat-Kleinbusses möglich wurde.

Nach der kleinen Feierstunde lud der Verein „Bürger für Bürger“ Besucher und Gäste zum Umtrunk ein. Dank der Jugendfeuerwehr der Bad Buchauer Feuerwehr konnte er im eigens dafür aufgebauten kleinen Festzelt abgehalten werden konnte, was bei der nasskalten Witterung gut ankam.