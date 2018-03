Bücherflohmarkt in der Federseeschule

Zur „Gläsernen Schule“ am Mittwoch, 14. März, lädt die Federseeschule Bad Buchau ein. Die Besucher erwarten Aufführungen, Ausstellungen und Aktionen. Der Schulförderverein möchte diese Veranstaltung mit einem Bücherflohmarkt bereichern und sucht dazu gut erhaltene Bücher, egal ob Romane, Krimis, Sach- oder Kinderbücher. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Bücher kommen direkt den Schülern der Federseeschule zu Gute. Am Freitag, 9. März, gibt es von 12 bis 14 Uhr die Möglichkeit, Ihre Bücher direkt in der Schule anzuliefern. Die Mitglieder holen die Bücher auch bei den Spendern zuhause ab.