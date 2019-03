Böhm sorgt für Humor im Krankenhaus

Die Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Bad Buchau-Federsee hatte zu dem Vortrag „Humor im Krankenhaus – Ein Krankenhaus-Clown erzählt und gibt Antworten“ eingeladen. Als Klinikclown arbeitet Reinhard Böhm, der den Besuchern Einblick in seine Arbeit gab.

Reinhard Böhm ist Klinikclown. Nach 18 Jahren als Heimerzieher wollte er eine neue soziale Aufgabe. Clown für das Krankenhaus war seine Idee. Die stellte er in einigen Krankenhäusern in Kempten, Friedrichshafen und Ulm bei den Chefärzten vor.

Er hatte Erfolg und wurde engagiert. So begann er seine Karriere in den Krankenzimmern. Die Arbeit ist eine große Herausforderung. Böhm möchte die Patienten zum Lachen bringen. Sorgen und Ängste sollen eine Zeit in den Hintergrund rücken und der Fröhlichkeit Platz machen.

Böhm kam in Straßenkleidung, ganz leger in weiter Hose mit Hosenträgern zum Vortrag bei der Selbsthilfegruppe in Bad Buchau. Er unterhielt sich mit den Gästen, es entspann sich ein Frage-Antwortspiel.

Als der Wunsch aufkam, er soll in Clownskleidung auftreten, bat er zwei Männer, eine große Tischdecke zu halten. Dahinter verwandelte er sich zum Clown, was er mit humorvollen Kommentaren begleitete. Mit roter Nase, karierter Hose mit Hosenträger, bunten Schuhen und Zipfelmütze zeigte er sich dann den Besuchern.

Die rote Nase ist seine Eintrittskarte ins Patientenzimmer. Oft bringt er Luftballons mit und auch Seifenblasen erzeugen Freude. In Bad Buchau wurde Clown Reinhard mit kräftigem Applaus bedankt. Der Vorsitzende Gerhrad Beck bedankte sich bei Böhm und wünschte ihm viel Spaß bei seiner wertvollen Tätigkeit mit den Patienten im Krankenhaus- und Altenheim.