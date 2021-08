Autofahrerin schwaer verletzt

Mit schweren Verletzungen kam eine 39-Jährige nach einem Unfall am Montag bei Dürnau in ein Krankenhaus.

Die Autofahrerin war gegen 10 Uhr mit ihrem Toyota unterwegs in Richtung Braunenweiler. Bei Dürnau wollte sie einen Lastwagen überholen. Beim Wiedereinscheren streifte sie den Laster. Das Auto schleuderte, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 39-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 11 000 Euro.