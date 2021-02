Autofahrerin kommt von der Straße ab

Bei Eisglätte ist eine 44-jährige Autofahrerin am Donnerstag bei Dürnau von der Straße abgekommen.

Kurz nach 7 Uhr fuhr die Frau mit ihrem VW von Braunenweiler in Richtung Dürnau. In einer Rechtskurve war die Straße unerwartet glatt, weshalb sie von der Fahrbahn abkam. In einem Acker überschlug sich das Auto mehrfach. Mit leichten Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro.